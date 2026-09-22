Unión tendrá una reunión de Comisión Directiva en medio de la tensión por la situación económica

La Comisión Directiva de Unión afrontará una reunión que aparece como trascendental para el futuro institucional del club. ¿Habrá renuncias?

La Comisión Directiva de Unión tendrá una reunión que promete convertirse en uno de los encuentros institucionales más importantes de los últimos tiempos. El pedido surgió desde el propio seno de la dirigencia, aunque no trascendieron oficialmente los nombres de quienes impulsaron la convocatoria ni todos los puntos que serán abordados.

Lo que sí circula con fuerza en las horas previas es que el encuentro estará marcado por un clima de tensión y por la necesidad de analizar la situación económica que atraviesa el club. Entre las versiones que comenzaron a tomar fuerza aparece la posibilidad de que algunos dirigentes le reclamen explicaciones al presidente Luis Spahn sobre distintos aspectos relacionados con las finanzas de la institución.

Incluso, entre los rumores que rodean a la reunión aparece la posibilidad de renuncias dentro de la Comisión Directiva, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que algún dirigente haya decidido dar un paso al costado.

Por eso, más allá de las versiones que circulan, la expectativa está puesta en saber qué sucederá puertas adentro y si la reunión permitirá ordenar las diferencias existentes en la conducción del club.

El dinero de las ventas y las preguntas que aparecen en Unión

El escenario económico adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta el movimiento que tuvo Unión durante el actual mercado de pases. Las transferencias concretadas generaron ingresos que rondan los 10 millones de dólares, aunque eso no significa que todo ese dinero haya ingresado de manera inmediata a las arcas de la institución.

El propio secretario general Andrés Valenti explicó días atrás que la situación financiera era “tremendamente complicada” y aclaró que en el fútbol argentino las transferencias suelen cobrarse en cuotas, además de existir gastos e impuestos que impactan sobre los montos de las operaciones.

A su vez, en las últimas semanas el club atravesó dificultades para cumplir con algunas obligaciones, con reclamos de trabajadores y hasta cheques rechazados entregados a futbolistas. Posteriormente, Unión informó que el plantel profesional y los empleados quedaron al día.

Ese contraste es precisamente uno de los puntos que alimenta las preguntas que aparecen dentro y fuera de la dirigencia: cómo se distribuyeron los ingresos extraordinarios generados por las ventas y cuál es el estado real de las cuentas del club.

LEER MÁS: La AFA tomó la decisión de mantener la fecha 11 y seguirá en pie el partido de Unión ante Boca

La conducción de Unión había explicado que parte de esos recursos permitirían afrontar compromisos y llegar a fin de año con las cuentas más equilibradas. Valenti también remarcó la necesidad de incrementar la masa societaria para fortalecer los ingresos habituales de la institución.

Ahora, la Comisión Directiva tendrá la oportunidad de discutir esos números puertas adentro. La expectativa estará puesta en si la reunión transcurre dentro de los canales institucionales habituales o si las diferencias derivan en pedidos de explicaciones, planteos internos o movimientos dentro de la propia Comisión Directiva.

En Unión, por estas horas, sobran versiones y faltan certezas. La reunión será el escenario en el que esas dudas podrían comenzar a tener respuestas.