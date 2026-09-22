Uno Santa Fe | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional: los argumentos para mantener el formato de competencia en 2027

La Liga Profesional presentó ante el Comité Ejecutivo de AFA los argumentos económicos y deportivos para sostener durante 2027 el actual formato de competencia.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 16:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Liga Profesional: los argumentos para mantener el formato de competencia en 2027

El futuro formato de la Primera División para 2027 fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA que se desarrolló este martes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Allí, la Liga Profesional expuso los principales resultados obtenidos durante 2026 y utilizó esos números como argumentos para sostener el actual modelo de competencia.

Uno de los puntos centrales fue la previsibilidad del calendario. Según el informe presentado, la planificación anticipada de los partidos permitió alcanzar un registro histórico en la programación de fechas y en la utilización de los estadios, tanto para actividades deportivas como extradeportivas.

El modelo contempla torneos semestrales, con una primera fase y posteriores instancias de playoffs. Desde la Liga remarcaron que este formato consiguió mantener el interés deportivo durante buena parte de la temporada: más del 70% de los equipos llegó con posibilidades hasta la última jornada, mientras que hubo 10 campeones diferentes en los últimos tres años.

Para Unión, que viene compitiendo en este esquema dentro de la máxima categoría, la continuidad del formato significaría mantener una estructura de torneo ya conocida, con una fase regular en la que cada partido tiene incidencia directa en la pelea por los objetivos deportivos y una definición posterior mediante playoffs.

Los otros argumentos para el formato de la Liga Profesional

Otro de los datos utilizados para defender la continuidad del formato fue el impacto en las audiencias. La primera fase registró un promedio de 7,2 puntos de rating, mientras que las instancias de playoffs alcanzaron los 17,3 puntos, de acuerdo con las cifras presentadas por la Liga Profesional.

También se destacó el crecimiento de la asistencia a los estadios y de la masa societaria. El informe indicó que se llegó a 1.750.000 socios registrados en junio, mientras que el promedio de público en las tribunas alcanzó los 283.000 espectadores semanales.

El cuarto eje estuvo relacionado con la exportación de futbolistas. Durante 2026, según el documento presentado, 875 jugadores emigraron al exterior, mientras que hubo 210 debutantes en Primera División y más de 1.700.000 futbolistas federados.

En ese contexto apareció como ejemplo el caso de Agustín Módica, delantero de Gimnasia de Mendoza y goleador del Torneo Clausura, cuyo pase pertenece al club mendocino y que tiene proyectada una carrera en Europa.

La Liga también resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas como Win Investments, Gloouds y Libro de Pases, consideradas parte de la modernización de la actividad.

De esta manera, los dirigentes que conducen la Primera División buscan respaldar la continuidad del formato de competencia durante 2027 con argumentos vinculados tanto al rendimiento deportivo como a los números económicos, la planificación del calendario, la convocatoria de los hinchas y la generación de futbolistas para el mercado internacional.

En paralelo, River presentó ante el Comité Ejecutivo un documento con propuestas vinculadas a la estructura de los torneos, el calendario, el arbitraje, la distribución de ingresos y los derechos televisivos. Sin embargo, desde el ámbito dirigencial se señaló que varios de esos planteos ya habían sido tratados anteriormente.

Liga Profesional AFA Primera División
Noticias relacionadas
escalada: como es el boulder, la disciplina que combina fuerza y estrategia

Escalada: cómo es el boulder, la disciplina que combina fuerza y estrategia

cambio de planes de la afa con la venta de entradas para los amistosos contra burkina faso y benin

Cambio de planes de la AFA con la venta de entradas para los amistosos contra Burkina Faso y Benín

argentina impuso su ritmo y sello una contundente victoria ante colombia

Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

Con el rafaelino Tomás Mondino, argentina consiguió medalla de plata en el relevo mixto 4x100 metros.

Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

Lo último

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Último Momento
Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

ASSA aspira a firmar a fin de año el acuerdo con Santo Tomé para asumir en junio el servicio de agua y cloacas

ASSA aspira a firmar a fin de año el acuerdo con Santo Tomé para asumir en junio el servicio de agua y cloacas

Plan de Zanjeo: ya se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en dos barrios de Santa Fe

Plan de Zanjeo: ya se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en dos barrios de Santa Fe

Ovación
Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Las Leonas se consagraron campeonas en Santa Fe y se llevaron la medalla dorada

Las Leonas se consagraron campeonas en Santa Fe y se llevaron la medalla dorada

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final