Liga Profesional: los argumentos para mantener el formato de competencia en 2027

La Liga Profesional presentó ante el Comité Ejecutivo de AFA los argumentos económicos y deportivos para sostener durante 2027 el actual formato de competencia.

El futuro formato de la Primera División para 2027 fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA que se desarrolló este martes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Allí, la Liga Profesional expuso los principales resultados obtenidos durante 2026 y utilizó esos números como argumentos para sostener el actual modelo de competencia.

Uno de los puntos centrales fue la previsibilidad del calendario . Según el informe presentado, la planificación anticipada de los partidos permitió alcanzar un registro histórico en la programación de fechas y en la utilización de los estadios, tanto para actividades deportivas como extradeportivas.

El modelo contempla torneos semestrales, con una primera fase y posteriores instancias de playoffs. Desde la Liga remarcaron que este formato consiguió mantener el interés deportivo durante buena parte de la temporada: más del 70% de los equipos llegó con posibilidades hasta la última jornada, mientras que hubo 10 campeones diferentes en los últimos tres años.

Para Unión, que viene compitiendo en este esquema dentro de la máxima categoría, la continuidad del formato significaría mantener una estructura de torneo ya conocida, con una fase regular en la que cada partido tiene incidencia directa en la pelea por los objetivos deportivos y una definición posterior mediante playoffs.

Los otros argumentos para el formato de la Liga Profesional

Otro de los datos utilizados para defender la continuidad del formato fue el impacto en las audiencias. La primera fase registró un promedio de 7,2 puntos de rating, mientras que las instancias de playoffs alcanzaron los 17,3 puntos, de acuerdo con las cifras presentadas por la Liga Profesional.

También se destacó el crecimiento de la asistencia a los estadios y de la masa societaria. El informe indicó que se llegó a 1.750.000 socios registrados en junio, mientras que el promedio de público en las tribunas alcanzó los 283.000 espectadores semanales.

El cuarto eje estuvo relacionado con la exportación de futbolistas. Durante 2026, según el documento presentado, 875 jugadores emigraron al exterior, mientras que hubo 210 debutantes en Primera División y más de 1.700.000 futbolistas federados.

En ese contexto apareció como ejemplo el caso de Agustín Módica, delantero de Gimnasia de Mendoza y goleador del Torneo Clausura, cuyo pase pertenece al club mendocino y que tiene proyectada una carrera en Europa.

La Liga también resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas como Win Investments, Gloouds y Libro de Pases, consideradas parte de la modernización de la actividad.

De esta manera, los dirigentes que conducen la Primera División buscan respaldar la continuidad del formato de competencia durante 2027 con argumentos vinculados tanto al rendimiento deportivo como a los números económicos, la planificación del calendario, la convocatoria de los hinchas y la generación de futbolistas para el mercado internacional.

En paralelo, River presentó ante el Comité Ejecutivo un documento con propuestas vinculadas a la estructura de los torneos, el calendario, el arbitraje, la distribución de ingresos y los derechos televisivos. Sin embargo, desde el ámbito dirigencial se señaló que varios de esos planteos ya habían sido tratados anteriormente.