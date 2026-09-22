Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

El francés ocupará su butaca tras recuperarse de una fractura en la muñeca en el receso de verano europeo.

El francés Isack Hadjar regresará al volante del Red Bull Racing en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, tras superar una fractura en la muñeca izquierda sufrida mientras practicaba boxeo durante el receso de verano.

La lesión marginó al piloto del auto número 6 durante tres pruebas del calendario 2026 de Fórmula 1: los Grandes Premios de Países Bajos (Zandvoort), Italia (Monza) y España (Madrid).

Mediante un comunicado oficial emitido este martes, la escudería de Milton Keynes confirmó la vuelta de Hadjar al trazado urbano de Bakú tras una exitosa recuperación.

El equipo agradeció la labor del neozelandés Liam Lawson, quien asumió la vacante en circunstancias complejas.

Durante su interinato, Lawson aportó 14 puntos vitales al campeonato tras finalizar séptimo en Zandvoort y sexto en Madrid.

El movimiento provocó un reacomodo temporal en la estructura de la marca: Lawson, con antecedentes previos en Red Bull tras sustituir a Sergio Pérez en 2025 antes de ser enviado a Racing Bulls (RB) y ceder su lugar a Yuki Tsunoda, dejó libre su asiento en la escudería hermana para que el propio japonés lo ocupara de forma interina y, cumplido el reemplazo, el neozelandés regresó a sus funciones en RB.

El año de Isack Hadjar en la Fórmula 1

Antes del parón estival, Hadjar registraba una destacada temporada de debut como compañero de Max Verstappen al sumar 71 puntos en las primeras 11 fechas.

En su rendimiento destacó una racha de siete carreras consecutivas en el top 6, cuyo punto culminante fue un podio en el Gran Premio de Mónaco, restituido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA tras una disputa reglamentaria con Alpine.

Con el retorno de Hadjar en Azerbaiyán, Red Bull encara las nueve fechas restantes del campeonato 2026 con su alineación titular completa.