Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

El francés ocupará su butaca tras recuperarse de una fractura en la muñeca en el receso de verano europeo.

22 de septiembre 2026 · 16:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Fórmula 1: Hadjar vuelve a Red Bull para el GP de Azerbaiyán

El francés Isack Hadjar regresará al volante del Red Bull Racing en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, tras superar una fractura en la muñeca izquierda sufrida mientras practicaba boxeo durante el receso de verano.

La lesión marginó al piloto del auto número 6 durante tres pruebas del calendario 2026 de Fórmula 1: los Grandes Premios de Países Bajos (Zandvoort), Italia (Monza) y España (Madrid).

Mediante un comunicado oficial emitido este martes, la escudería de Milton Keynes confirmó la vuelta de Hadjar al trazado urbano de Bakú tras una exitosa recuperación.

El equipo agradeció la labor del neozelandés Liam Lawson, quien asumió la vacante en circunstancias complejas.

Durante su interinato, Lawson aportó 14 puntos vitales al campeonato tras finalizar séptimo en Zandvoort y sexto en Madrid.

El movimiento provocó un reacomodo temporal en la estructura de la marca: Lawson, con antecedentes previos en Red Bull tras sustituir a Sergio Pérez en 2025 antes de ser enviado a Racing Bulls (RB) y ceder su lugar a Yuki Tsunoda, dejó libre su asiento en la escudería hermana para que el propio japonés lo ocupara de forma interina y, cumplido el reemplazo, el neozelandés regresó a sus funciones en RB.

El año de Isack Hadjar en la Fórmula 1

Antes del parón estival, Hadjar registraba una destacada temporada de debut como compañero de Max Verstappen al sumar 71 puntos en las primeras 11 fechas.

En su rendimiento destacó una racha de siete carreras consecutivas en el top 6, cuyo punto culminante fue un podio en el Gran Premio de Mónaco, restituido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA tras una disputa reglamentaria con Alpine.

Con el retorno de Hadjar en Azerbaiyán, Red Bull encara las nueve fechas restantes del campeonato 2026 con su alineación titular completa.

Fórmula 1 Isack Hadjar Azerbaiyán
Noticias relacionadas
colapinto y una temporada a la vista: asi sera el calendario de la f1 en 2027

Colapinto y una temporada a la vista: así será el calendario de la F1 en 2027

cuando vuelve a competir colapinto en la formula 1

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

colapinto: esta carrera en espana esta dentro de las mejores como fin de semana completo

Colapinto: "Esta carrera en España está dentro de las mejores como fin de semana completo"

colapinto brillo y quedo septimo en el gran premio de espana de formula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Lo último

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Último Momento
Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Minutos para todos: Unión goleó a San Martín de Progreso en el 15 de Abril

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

Comesaña cumplió con lo esperado y pasó la primera ronda del Challenger de Buenos Aires

ASSA aspira a firmar a fin de año el acuerdo con Santo Tomé para asumir en junio el servicio de agua y cloacas

ASSA aspira a firmar a fin de año el acuerdo con Santo Tomé para asumir en junio el servicio de agua y cloacas

Plan de Zanjeo: ya se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en dos barrios de Santa Fe

Plan de Zanjeo: ya se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en dos barrios de Santa Fe

Ovación
Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Las Leonas se consagraron campeonas en Santa Fe y se llevaron la medalla dorada

Las Leonas se consagraron campeonas en Santa Fe y se llevaron la medalla dorada

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final