La AFA confirmó cómo será la desconcentración de la Selección desde Estados Unidos

Mediante un comunicado oficial indicaron que algunos jugadores vuelven a sus respectivos clubes y otros comenzarán sus vacaciones. El resto del plantel regresará al país.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó que, luego de disputar la final con España por la Copa del Mundo , " algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos " para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

Paralelamente, ratificó que una parte de la delegación , integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina , con arribo previsto alrededor de las 17hs.

Asimismo, y en nombre de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirigencia de la AFA y de todo el staff de la Selección Argentina, manifestaron "su más profundo agradecimiento a cada argentino" que acompañó al equipo durante el Mundial 2026.

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final. El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos", señalaron mediante un comunicado oficial.

La desconcentración de la Selección tras la final del Mundial

También manifestaron que cada uno de los jugadores de La Scaloneta "sintió ese apoyo dentro de la cancha" y, además, remarcó que cada integrante de la delegación "tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar".

"El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado. Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyeron.