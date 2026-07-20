La irregularidad de Colón vuelve a poner a Medrán bajo la lupa

La derrota ante Ferro frenó el envión que había conseguido el Sabalero con dos triunfos consecutivos y reavivó los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo. El objetivo del ascenso directo parece cada vez más lejano.

En Colón los estados de ánimo cambian con una velocidad llamativa. Cuando parecía que el equipo de Ezequiel Medrán había encontrado el rumbo con las victorias frente a Deportivo Madryn y Central Norte, llegó la dura derrota ante Ferro en Caballito para volver a sembrar dudas.

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El 2-0 frente al líder de la Zona A no solo significó perder un partido clave, sino también una oportunidad inmejorable para meterse de lleno en la pelea por el primer puesto. Con un triunfo, el Sabalero hubiera quedado a apenas dos unidades de la cima. Sin embargo, la caída amplió la diferencia a ocho puntos y dejó el objetivo del ascenso directo mucho más cuesta arriba.

Colón, un equipo que no logra sostener su crecimiento

El principal cuestionamiento que hoy rodea al ciclo de Medrán pasa por la falta de continuidad. Colón alterna muy buenas actuaciones con producciones que generan preocupación, una constante que se repitió a lo largo de toda la temporada.

Después de vencer como visitante a Deportivo Madryn, en un duelo directo, y de golear con autoridad a Central Norte, el equipo llegaba fortalecido a Caballito. Sin embargo, nunca logró competir de igual a igual con Ferro y terminó mostrando una imagen muy distante de la que había exhibido apenas una semana antes.

Ese comportamiento irregular es el que impide que Colón termine de consolidarse como uno de los grandes candidatos de la categoría, pese a contar con un plantel considerado por muchos como uno de los más jerarquizados de la Primera Nacional.

Los números respaldan, pero no despejan las dudas en Colón

Desde que asumió en agosto de 2025, Medrán dirigió 28 partidos oficiales en Colón, con un balance de 10 victorias, 10 empates y 8 derrotas, lo que representa una eficacia cercana al 47,62%.

En la actual temporada el rendimiento mejoró. El entrenador suma 9 triunfos, 8 empates y apenas 4 derrotas en 21 encuentros, con un 55,5% de efectividad, además de un saldo positivo de 27 goles a favor y 17 en contra.

Los números, en ese sentido, muestran una campaña competitiva. Sin embargo, el análisis va más allá de las estadísticas. Lo que genera preocupación entre los hinchas es que Colón todavía no consigue dar ese salto de calidad que se esperaba de un plantel armado para pelear por el ascenso.

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Cada vez que parece afirmarse, vuelve a retroceder. Cada victoria importante alimenta la ilusión, pero una derrota como la sufrida ante Ferro vuelve a instalar las dudas sobre la verdadera dimensión del equipo.

Por eso, más allá de que Colón sigue en puestos de Reducido y todavía quedan muchas fechas por delante, Medrán volvió a quedar bajo la lupa. El desafío será demostrar, a partir del partido del próximo domingo frente a Chaco For Ever, que la caída en Caballito fue apenas un traspié y no una nueva confirmación de la irregularidad que acompaña al equipo desde el comienzo del campeonato.