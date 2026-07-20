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Rosario: una mujer murió al caer de una camioneta mientras celebraba la final del Mundial 2026

La víctima, de 45 años, falleció luego de caer del vehículo en plena vía pública durante los festejos por la Selección argentina. El conductor quedó aprehendido y se investigan las circunstancias del accidente

20 de julio 2026 · 09:05hs
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Festejo en la ciudad de Rosario

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Festejo en la ciudad de Rosario

Una mujer de 45 años murió este domingo por la noche luego de caer de una camioneta en la que circulaba durante los festejos posteriores al partido de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, en la ciudad de Rosario. El hecho ocurrió sobre avenida Pellegrini al 4600 y es investigado por la Justicia provincial.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el episodio se registró alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había caído del vehículo en plena vía pública.

Al llegar, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica. Pocos minutos después arribó una ambulancia del Sies, cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer en el lugar. La víctima fue identificada como Érica Silvana M., de 45 años.

Investigan cómo ocurrió la caída

Según la información preliminar, la mujer viajaba en una camioneta y habría caído del vehículo en el marco de los festejos por el partido de la Selección argentina.

Por el hecho fue aprehendido un hombre de 45 años, identificado por la policía como Justino Walter G., quien conducía la camioneta al momento del episodio.

Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación y serán determinadas por las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

Interviene la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial, que deberá establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En las próximas horas se espera que se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente y la situación procesal del conductor.

Rosario muerte mujer festejos
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