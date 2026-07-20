Colón dio vuelta la página y Medrán ya empieza a definir cambios para recibir a Chaco For Ever

Colón retomó los entrenamientos tras la caída frente a Ferro. El DT está obligado a modificar el equipo por la suspensión de Leandro Allende y podría aprovechar la semana para introducir otra variante pensando en el duelo del domingo en el Brigadier López.

La derrota ante Ferro ya quedó atrás y en Colón no hay demasiado margen para lamentarse. Este lunes por la mañana, el plantel volvió a los entrenamientos con la mira puesta en el compromiso del próximo domingo, cuando desde las 15.30 recibirá a Chaco For Ever en el estadio Brigadier López, por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

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El golpe sufrido en Caballito, donde perdió 2-0 frente al líder del campeonato, dejó al equipo de Ezequiel Medrán a ocho puntos de la cima y obligado a reaccionar rápidamente para no perder más terreno en la pelea por los primeros puestos.

Un cambio obligado y un regreso esperado en Colón

El entrenador ya sabe que deberá modificar el equipo de manera obligada. Leandro Allende llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá estar frente al conjunto chaqueño.

Todo indica que Gabriel Risso Patrón, quien reemplazó al lateral izquierdo durante el segundo tiempo ante Ferro, volvería a ser la primera alternativa para ocupar ese sector de la defensa.

La buena noticia pasa por la recuperación de Pier Barrios. El experimentado defensor dejó atrás el problema físico que lo marginó del último encuentro y tendría muchas chances de regresar a la formación titular.

De confirmarse su vuelta, el que dejaría el equipo sería el paraguayo Sebastián Olmedo, quien ocupó ese lugar en Caballito.

Medrán analiza otra variante en Colón

Más allá de la modificación obligada en defensa, el cuerpo técnico no descarta realizar un retoque en la mitad de la cancha.

Uno de los futbolistas que aparece con posibilidades de ingresar es Franco García, quien podría ocupar el lugar de Darío Sarmiento. El volante ofensivo no logró sostener un buen rendimiento en las últimas presentaciones y, de hecho, fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo frente a Ferro.

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La semana recién comienza y Medrán tendrá varios entrenamientos para terminar de definir el equipo que buscará volver al triunfo ante Chaco For Ever, en un partido que asoma como clave para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio de la Zona A.