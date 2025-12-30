Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

El Mundial 2026 bate récords: más de 150 millones de pedidos por entradas

La FIFA informó una demanda inédita desde el inicio de la venta de tickets, con solicitudes desde más de 200 países para la próxima Copa del Mundo

30 de diciembre 2025 · 11:07hs
El Mundial de 2026 bate récords en cuanto al pedido de entradas.

El Mundial de 2026 bate récords en cuanto al pedido de entradas.

El Mundial 2026 ya empezó a hacer historia y la FIFA confirmó que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas desde la apertura de la fase de venta.

El Mundial 2026 bate récords

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, es una cifra sin precedentes que refleja una demanda 30 veces superior a la cantidad de tickets disponibles para el torneo que se disputará en Norteamérica.

El organismo detalló que los pedidos llegaron desde más de 200 países y superan ampliamente el total de espectadores que asistieron a todas las ediciones previas del certamen desde 1930. El dato dimensiona el impacto global de la próxima Copa del Mundo, que será la primera con 48 selecciones participantes y 104 partidos en el calendario.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el fenómeno y aseguró que “la demanda multiplicada por 30 en apenas 15 días demuestra el increíble interés que despertó el Mundial”. Además, remarcó que la respuesta de los hinchas confirma “la pasión que siente el mundo por el fútbol” y anticipó que el torneo marcará “un antes y un después” en la historia de la competencia.

Desde la FIFA recordaron que el proceso de solicitud seguirá abierto hasta el 13 de enero y que luego se realizará un sorteo para garantizar igualdad de oportunidades. También se informó que los precios no sufrirán cambios en esta etapa y que habrá una categoría especial de 60 dólares para los hinchas de selecciones clasificadas.

Mundial entradas FIFA
Noticias relacionadas
argentina afrontara un 2026 con el mundial y la finalissima en el horizonte

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

agredieron a luis scola en italia: tension extrema tras un partido de la lega a

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

gano por nocaut y dio una leccion fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Tomás Galván, quien pasó por Colón en 2023, finalizó su préstamo con Vélez y se quedará en River.

El exColón Tomás Galván vuelve a River y será considerado por Gallardo

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe