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Lionel Scaloni rompe el silencio antes del Mundial

Este viernes, el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa sobre distintos temas

5 de junio 2026 · 12:21hs
Lionel Scaloni habla este viernes en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni habla este viernes en conferencia de prensa.

La Selección Argentina dejará este viernes Kansas y viajará rumbo a Texas para afrontar el amistoso del sábado ante Honduras. Más allá de la práctica abierta que se desarrollará en la nueva ciudad, las miradas de la jornada estarán puestas en Lionel Scaloni, quien brindará la primera conferencia de prensa desde el inicio de la concentración previa a la Copa del Mundo.

Scaloni rompe el silencio

En la antesala del primer partido preparatorio y a 11 días del debut del combinado nacional frente a Argelia, se espera que el entrenador que se refiera a varios de los temas que hoy generan mayor atención alrededor de la Selección Argentina: el estado físico de los futbolistas que arrastran molestias, la posibilidad de eventuales modificaciones en la lista y el equipo que tiene en mente para el sábado, entre otros.

La principal incógnita pasa por los lesionados. Durante los primeros entrenamientos en Estados Unidos, el cuerpo técnico optó por administrar cargas y llevar adelante trabajos diferenciados con varios jugadores, una situación que inevitablemente generó alertas a menos de dos semanas del estreno mundialista.

El miércoles, la gran sorpresa fue la ausencia de Julián Álvarez en las tareas de campo. El delantero había recibido el alta médica apenas un día antes, pero al participar del ensayo formal se le volvió a inflamar el tobillo en el que arrastraba un esguince. Aunque desde la Selección transmiten tranquilidad y consideran que llegará sin inconvenientes al Mundial, su situación seguramente será uno de los temas sobre los que Scaloni profundizará.

Además, la AFA informó este jueves que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Lionel Messi continúan evolucionando favorablemente de las distintas molestias físicas que arrastran y lo hacen dentro de los plazos previstos por el cuerpo médico.

A esa nómina se suma Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo continúa con la mano derecha inmovilizada a raíz de la fractura en el dedo anular que sufrió semanas atrás, aunque llegará sin inconvenientes al debut.

¿Puede haber cambios en la lista del Mundial? El foco en la palabra de Scaloni estará puesto en esa posibilidad. Lo cierto es que si bien desde el cuerpo técnico transmiten calma y sostienen que todos los futbolistas llegarán en condiciones a la Copa del Mundo, la experiencia de Qatar obliga a mantener la cautela.

A pocos días de aquel torneo, Scaloni debió realizar modificaciones de último momento por problemas físicos y varios futbolistas que permanecían en una suerte de “lista de reserva” terminaron siendo convocados. Por eso, ahora el DT ya tomó medidas precautorias y notificó a cuatro jugadores que estén atentos ante una hipotética convocatoria de urgencia al Mundial en caso de que haya bajas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

En principio, no hay señales concretas de cambios inminentes, pero la conferencia servirá para conocer de primera mano cuál es la situación de cada uno de los jugadores que hoy trabajan con cargas controladas.

Scaloni Mundial silencio
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