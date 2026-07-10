El mundo del tenis se paraliza ante un nuevo enfrentamiento entre Djokovic y Sinner

El serbio y el italiano se cruzarán este sábado en las semifinales de Wimbledon, uno de los Grand Slam del tenis mundial.

El mundo del tenis se paralizará este sábado, cuando se enfrenten el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, con el serbio Novak Djokovic, el más ganador en la historia de este deporte, en busca de un lugar en la gran final de Wimbledon.

El encuentro está programado para no antes de las 11:45 (hora de Argentina) e iniciará una vez finalizada la primera semifinal, que tiene como protagonistas al alemán Alexander Zverev y al británico Arthur Fery.

Cómo llegan Sinner y Djokovic a este duelo en Wimbledon

Sinner llega a este encuentro como el gran candidato, aunque en las últimas semanas dio señales de debilidad que ilusionan al serbio. Luego de los cinco torneos de Masters 1000 que ganó de manera consecutiva, el italiano sufrió una sorpresiva derrota ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros por un fuerte golpe de calor cuando estaba a solo un game del triunfo.

Ya en la presente edición de Wimbledon, Sinner tuvo que ir a cinco sets para ganarle en la primera ronda al serbio Miomir Kecmanovic, aunque en las siguientes rondas no cedió ningún parcial.

Djokovic, por su parte, tuvo un camino mucho más duro para llegar a estas semifinales, ya que en sus presentaciones previas solo le ganó en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas. Además, en los cuartos de final necesitó de más de cinco horas para derrotar al canadiense Félix Auger-Aliassime.

El historial entre Djokovic y Sinner tiene como líder al italiano por 6-5, aunque en el último enfrentamiento el serbio hizo historia al ganarle en cinco sets en las semifinales del Abierto de Australia.