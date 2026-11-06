Los Pumas se miden con un desafiante Irlanda en Dublín

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas buscará hacer historia en la segunda etapa del Nations Championship. En un escenario donde nunca pudo ganar, se medirán a los irlandeses

Los Pumas retoman la actividad internacional y visitarán este viernes a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín para dar inicio a la segunda fase del Nations Championship. El encuentro, programado para las 17.10 (hora argentina) con transmisión de ESPN 2, marcará la apertura de la última ventana internacional del año. Para este compromiso decisivo ante uno de los rivales más fuertes del hemisferio norte, el head coach Felipe Contepomi diagramó una estructura que combina el regreso de figuras de peso con modificaciones de fondo en su propio grupo de colaboradores.

El quince titular presenta cinco regresos de jugadores que superaron distintas lesiones a lo largo de la temporada. La principal novedad es la vuelta del fullback cordobés Juan Cruz Mallía, quien vuelve a ponerse la camiseta argentina luego de casi un año de ausencia por la rotura de un ligamento cruzado. Tras sumar rodaje en el Toulouse de Francia, recuperó su lugar en el fondo de la cancha. A la par, el entrenador dispuso que Santiago Chocobares, Juan Martín González y Pedro Rubiolo salgan desde el arranque, mientras que el pilar Joel Sclavi esperará su turno en el banco de suplentes.

En el armado del pack de forwards, sobresale el reposicionamiento de Pablo Matera. El experimentado tercera línea dejará su puesto habitual de ala para desempeñarse como octavo, conformando el tridente junto a González y Marcos Kremer, que vuelven a jugar juntos por primera vez desde el Rugby Championship 2025 ante Australia.

La base de jerarquía la completan el capitán Julián Montoya y Guido Petti, quienes acompañarán a jugadores de menor recorrido como el pilar derecho Francisco Moreno, que sumará su cuarta presentación. Entre los backs, Gonzalo García y Tomás Albornoz repetirán la conducción —ante la lesión de Santiago Carreras—, escoltados por Chocobares y Justo Piccardo en el centro.

El rafaelino Pedro Rubiolo, de buen presente en Bristol, será titular ante la escuadra británica.

Más allá del plantel, la concentración en la recta final del certamen sufrió una reestructuración en el staff técnico. A un año del Mundial, y tras una primera etapa del año con resultados irregulares, Contepomi reemplazó al entrenador de scrum Andrés Bordoy por el experimentado Mario Ledesma, e incorporó al especialista inglés Shaun Edwards para blindar el sistema defensivo.

Los antecedentes entre Irlanda y Argentina

El cruce en la capital irlandesa representa una barrera histórica para Argentina, que nunca logró vencer al seleccionado del trébol en condición de visitante. El registro general marca 25 enfrentamientos desde 1952, con apenas ocho triunfos argentinos, 16 derrotas y un empate. La última victoria albiceleste se remonta a los cuartos de final del Mundial 2015, con el recordado 43 a 20. Pese a la estadística adversa frente al seleccionado local, el Aviva Stadium trae un recuerdo reciente y positivo: allí Los Pumas superaron a los British & Irish Lions por 28 a 24 durante el año pasado.

Luego de esta presentación, la gira continuará en Génova, donde Argentina chocará contra Italia el sábado 14 a las 8.40. Una semana después, el 21 a las 17.10, se medirá frente a Francia en París. El cierre de la temporada será el fin de semana del 27 al 29 en Twickenham, Londres, frente al rival del hemisferio norte que ocupe su misma posición en la tabla.

Equipos confirmados para este viernes

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy y 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Gerónimo Prisciantelli y 23. Lucio Cinti.

Irlanda: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan.

Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Bundee Aki.