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El duelo entre Banco y CRAI sobresale en el Torneo Oficial de dama

En el estadio Ángel Carlos Chino Benítez, por la fecha 12 del certamen organizado por la ASH, se destaca el cruce que animarán los punteros, Banco Provincial con CRAI

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 09:09hs
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Banco y CRAI

fotos gentileza prensa ASH.

Banco y CRAI, por la cima en un duelo imperdible del torneo Oficial.

En el principal estamento del Torneo Oficial de damas se disputará la antepenúltima jornada con un cruce que animarán Banco Provincial con CRAI en Altos del Valle. Las Kresteras esperan por las Gitanas, en lo que constituye el duelo de punteros. Las “kresteras” vienen firmes con cinco triunfos al hilo. Por otro lado, La Salle Jobson se presenta en San Justo, y El Quillá Azul lo hará en Sauce Viejo. También se jugará la decimotercera fecha en el ascenso, con el puntero Alma Juniors jugando en la ASH con Santa Fe RC y el escolta, Argentino de San Carlos lo hará en Rafaela.

Imperdible duelo entre Banco y CRAI en Altos del Valle

Frente a frente estará el mejor ataque (Banco) contra una de las mejores defensas (CRAI). Las dirigidas por Daniel De Petre llegan respaldadas por una ofensiva contundente, que es determinante para sostener su racha ganadora. Las Gitanas llegan respaldadas por un buen funcionamiento colectivo, que las llevó a lo más alto de la tabla, y pondrán en juego su condición de únicas invictas de la Zona Campeonato.

Otro duelo que promete emociones es el que protagonizarán SFRC y El Quillá. El Tricolor acumula cuatro fechas sin ganar y buscará la victoria para no comprometer su posición ni quedar expuesto en la zona de riesgo de este estamento. Las Tiburonas, en cambio, atraviesan un momento ascendente. Vienen de una contundente victoria frente a La Salle, en condición de visitante, y de imponerse sobre la hora a su rival de turno, resultados que las dejaron a un paso de la cima.

Esta serie tendrá un duelo imperdible en Sub16, donde el Tricolor tendrá la posibilidad concreta de consagrarse campeón. Para ello, deberá ganar, ya que le lleva cinco puntos a su rival y, con seis unidades aún en juego, podría asegurar el título. La lucha por la permanencia tendrá un enfrentamiento de alto voltaje. En el sur de la capital provincial, El Quillá Amarillo recibirá a Universitario en un cruce directo por la continuidad en la categoría.

La línea del Parque Belgrano ocupa el penúltimo puesto, apenas un punto por detrás de las “cuervas”, por lo que el resultado adquiere especial relevancia. Una victoria representará un paso decisivo para alejarse del fondo y evitar el cruce por mantener la categoría.

En San Justo, Colón será anfitrión de La Salle. El “conquistador” intentará seguir evolucionando en su juego y encontrar mayores argumentos colectivos para imponerse ante su público. El “colegial” buscará dejar atrás la caída ante El Quillá y tendrá una oportunidad de recuperar el cuarto lugar, aunque para ello necesitará ganar y que SFRC no sume en su presentación.

El certamen organizado por la Asociaci&oacute;n Santafesina disputar&aacute; la duod&eacute;cima jornada.

El certamen organizado por la Asociación Santafesina disputará la duodécima jornada.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Banco Provincial y CRAI 27; El Quillá 26; Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario de Santa Fe 11, El Quillá Amarillo 10, Colón de San Justo 0.

Más actividad en el Oficial de damas

Será la decimotercera jornada con Alma Juniors que visitará a SFRC Azul en la ASH. Las “lobas” buscarán sostener el nivel que las posiciona como principales aspirantes al ascenso directo, desde lo más alto de la tabla. Las “lobas” buscarán sostener el nivel que las posiciona como principales aspirantes al ascenso directo, desde lo más alto de la tabla.

Enfrente estará un “tricolor” que atraviesa un buen momento con el aval de dos victorias consecutivas y querrá meterse de lleno en la pelea. En San Carlos, Argentino y CRAR se ven las caras, siendo el choque entre escoltas. CRAI Blanco y Atlético Franck cruzarán sus caminos. Unión y Colón medirán fuerzas ante las líneas “blancas” de El Quillá y SFRC, respectivamente, dos rivales que apuntan a consolidar su identidad de juego y fortalecer su desempeño.

La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: Alma Juniors 34, Argentino de San Carlos 31, CRAR y CRAI Blanco 22, Santa Fe Rugby B 20, Colón 19, Atlético Franck 17, Unión 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0.

-Torneo Oficial de Damas

-Zona Campeonato fecha 12:

17, Colón de San Justo vs. La Salle Jobson

17, Santa Fe Rugby Rojo vs. El Quillá Azul

17, Banco Provincial vs. CRAI

17, El Quillá Amarillo vs. Universitario

-Zona Ascenso fecha 13:

17, Unión vs. El Quillá Blanco en la ASH 2

17, CRAI Blanco vs. Atlético Franck

17, Colón de Santa Fe vs. Santa Fe RC Blanco

17, Santa Fe Rugby Azul vs. Alma Juniors en la ASH 1

17, CRAR vs. Argentino de San Carlos en Rafaela

Banco CRAI Torneo Oficial
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