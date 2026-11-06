Con 37 votos afirmativos y 11 en contra, la Cámara baja santafesina le dio media sanción a la iniciativa tras destrabar el conflicto entre la UCR y el Partido Socialista. El texto consensuado eliminó los interrogatorios sin abogado, suprimió las zonas de facultades policiales ampliadas y exigirá orden fiscal y control judicial para los allanamientos.

Reforma de seguridad: qué cambió en el proyecto aprobado sobre allanamientos e interrogatorios policiales

Luego de intensas negociaciones que se extendieron hasta la medianoche del miércoles y continuaron durante la jornada de este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción al paquete de reformas de seguridad enviado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La iniciativa obtuvo una amplia mayoría de 37 votos a favor y 11 en contra en la votación en general. El dictamen final de las comisiones conjuntas de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Pública fue posible tras atender observaciones planteadas por el Partido Socialista, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia provincial. Ahora, el proyecto en pleno deberá ser convalidado por el Senado santafesino para su conversión definitiva en ley.

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"Las diferencias entre los socios son parte del funcionamiento natural de la coalición. El proyecto podía mejorarse en la Legislatura para dotar a la provincia de las herramientas que la seguridad pública necesita", había dicho días atrás en Rosario Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Modificaciones clave introducidas al texto original

El proyecto de ley altera de forma sustancial más de media docena de cuerpos normativos, destacándose reformas en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía, la Ley de Inteligencia provincial y la Ley de la Defensa Pública.

Tras casi cinco meses de análisis técnico y consultas con colegios profesionales y funcionarios judiciales, las bancadas oficiales de la UCR y el Partido Socialista (PS) acordaron modificaciones sustanciales en los tres puntos de mayor tensión:

Eliminación de declaraciones sin defensa: se quitó del articulado la disposición que autorizaba, bajo supuestos especiales, a tomarle declaración o interrogar a una persona imputada sin la presencia obligatoria de su abogado defensor.

Supresión de zonas de facultades ampliadas: quedó descartado por completo el régimen especial de intervención policial de excepción que pretendía otorgar atribuciones extraordinarias a la fuerza de seguridad en sectores declarados bajo emergencia o altos índices de violencia.

Regulación estricta de allanamientos: para las situaciones de excepción que autorizaban el ingreso a viviendas sin orden judicial previa, el consenso final fijó la exigencia de una orden escrita emitida por un fiscal y un posterior control judicial estricto.

Destrabe político y paso al Senado

La tensión interna dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe —que había escalado tras declaraciones cruzadas de dirigentes del PRO como Federico Angelini y Cristian Cunha hacia el socialismo— comenzó a ceder el miércoles durante la apertura de la ExpoSeguridad en Rosario. En ese ámbito, el gobernador Pullaro validó el rol del Parlamento para revisar la norma, lo que reabrió la mesa de diálogo entre los bloques de la Cámara baja.

Con la firma del dictamen conjunto este jueves por la tarde y la posterior votación en el recinto, el expediente ingresará formalmente a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta, por lo que la Casa Gris confía en obtener la sanción definitiva de la ley en las próximas sesiones.