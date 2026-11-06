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Torneo Oficial A2: Argentino (SC) dio la nota en el inicio de los cuartos de final

Argentino (SC) dio la nota y venció como visitante a Alumni (LP) por 85-83. Por los cuartos del Oficial A2, ganaron los locales Kimberley, Regatas (SF) y Regatas (C).

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 07:42hs
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Torneo Oficial A2: Argentino (SC) dio la nota en el inicio de los cuartos de final

Tres victorias locales y el éxito a domicilio de Argentino (SC) sobre Alumni (LP) le dieron vida a los cuartos de final del Torneo Oficial A2.

El próximo jueves continuarán las eliminatorias pautadas al mejor de tres partidos.

TORNEO OFICIAL A2 – CUARTOS DE FINAL – JUEGO 1

Jueves 5 de noviembre

Regatas (SF) 74 (Juan Lemos 15) – UNL 38 (Franco Pérez 15) (serie 1-0)

Alumni 83 (Juan Aldaz 20) – Argentino 85 (Francisco Nuñez 29) (serie 0-1)

Regatas Coronda 58 (Matías Oyarzabal 21) – Macabi 52 (Emiliano Fabrissin 15) (serie 1-0)

Kimberley 65 (Francisco Navarrete 23) – Santa Rosa 64 (Valentino Berli 17) (serie 1-0)

REPOSICIONAMIENTO – FECHA 1

Jueves 5 de noviembre

Centenario 59 (Juan Nagel 17) – CUST B 66 (Nicolás Nessier 31)

Torneo Oficial Argentino Alumni
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