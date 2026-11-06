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Continúa la disputa de la última fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En el predio Nery Pumpido, este viernes, Cosmos y Juventud Unida de Candioti le darán continuidad a la fecha 11 del certamen de Primera A, cuyo grueso se completará este sábado

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Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 08:58hs
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Juventud Unida de Candioti visitará a Cosmos en el predio Nery Pumpido en el adelanto de la fecha 11 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli.

foto gentileza AM Liga.

Juventud Unida de Candioti visitará a Cosmos en el predio Nery Pumpido en el adelanto de la fecha 11 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli.

La Liga Santafesina de Fútbol continúa la disputa de la última fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli con la disputa de un encuentro en el predio Nery Pumpido. Este viernes 6 de noviembre, si las condiciones climáticas así lo permiten, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC recibirá a Juventud Unida de Candioti, mientras que el grueso de la fecha se desarrollará en la jornada de sábado. Vale recordar que ya hubo un adelanto, y fue el triunfo de Colón de San Justo sobre el descendido Las Flores en el Alberto Garau por 2 a 1.

Avanza la última jornada del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Por la Zona A, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 22, Cosmos FC será anfitrión de Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Gastón Freyre. Cosmos viene de empatar el pasado miércoles por la fecha 7 frente a Universidad del Litoral 1 a 1, mientras que el elenco del norte del departamento La Capital, cayó ante la UNL por 1 a 0, pero no le pierde pisada a Colón de San Justo que se encuentra puntero.

En el mismo grupo, este sábado 7 de noviembre jugarán Universidad con Ateneo Inmaculada en Colonia San José con el arbitraje de Lucas Muga, Independiente con Sportivo Guadalupe en el Mauricio Martínez de Santo Tomé con el referato de Nicolás Mottier y en barrio Roma, en un cruce clave por el descenso, Newell's jugará con Nobleza en barrio Roma con el control de Ignacio Castellano.

Las posiciones se encuentran así: Colón de San Justo 21, Universidad 19, Nobleza y Juventud Unida 17, Colón 14, Ateneo Inmaculada 13, Cosmos 12, Independiente 11, Newell´s 10, Sportivo Guadalupe 8, Las Flores II 2.

En cuanto a la Zona B, Gimnasia jugará con Ciclón Norte en Ciudadela con el referato Juan Bonnin, El Quillá con La Salle Jobson en el predio el Tiburón de la autopista con el arbitraje de Joaquín Urbani, Academia Cabrera con Ciclón Racing en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo con el arbitraje de Carlos Córdoba, Nacional con La Perla del Oeste en barrio Sur con el referato de Ariel Correa, y Deportivo Santa Rosa con Sanjustino en cancha de Pucará, en barrio Transporte, con el seguimiento de Alejandro Aguilera. El interzonal lo animarán Colón con Unión en el predio 4 de Junio, con el referato de Maximiliano Moya.

La tabla de posiciones se encuentra de esta manera: El Quillá 22, Sanjustino 20, La Salle Jobson 19, Ciclón Racing 18, Unión 17, La Perla del Oeste 14, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 12, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.

Es importante señalar que ya se encuentran descendidos Deportivo Santa Rosa, Las Flores y Nacional, y por eso es importante la tabla anual para determinar el cuarto elenco que jugará en el ascenso en 2027. Independiente 37, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 36 (salvados); Newell´s 30, Academia Cabrera 28, Nacional 25 (descendido).

Comienza el octogonal en la Primera B

Este sábado comenzará a disputarse el Octogonal que determine al campeón del torneo Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: Con todos los partidos en simultáneo y con solamente las Primera, este será el cronograma para los Cuartos de Final.

En el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC jugará con El Pozo bajo el referato de Carlos Céspedes, mientras que en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte se medirá con Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con el arbitraje de Iván Chazarreta. En el distrito costero, Defensores de Alto Verde se cruzará con San Cristóbal de Ángel Gallardo con el seguimiento de Rubén Fernández, y en el Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé lo hará con Banco Provincial con el arbitraje de Matías Pereyra.

fecha Clausura Lautaro Fagioli
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