Unión busca extender su racha ante Vélez, en un historial desfavorable

Unión acumula cuatro partidos sin derrotas frente a Vélez, aunque los números históricos en Primera División muestran una clara ventaja para el Fortín.

Unión afrontará un nuevo compromiso ante Vélez con un antecedente reciente que alimenta la expectativa rojiblanca. Si bien el historial general en Primera División favorece ampliamente al conjunto de Liniers, el equipo santafesino lleva cuatro encuentros consecutivos sin perder frente al Fortín.

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De acuerdo con los registros aportados, ambos equipos se enfrentaron en 68 oportunidades en la máxima categoría. Vélez consiguió 29 victorias, Unión se impuso en 16 ocasiones y los 23 partidos restantes terminaron igualados.

La diferencia también se refleja en los goles: el Fortín convirtió 88 tantos, mientras que el Tate anotó 53. Una distancia histórica que Unión intentará achicar en el cruce de este viernes en el estadio 15 de Abril.

Cuatro partidos sin derrotas para Unión

El recorrido más reciente entre ambos equipos muestra una tendencia favorable a Unión. La última vez que se enfrentaron fue el 27 de abril de 2026, cuando igualaron 2-2 en Liniers. Florián Monzón, en dos oportunidades —una de ellas de penal—, marcó para Vélez, mientras que Julián Palacios y Agustín Colazo anotaron para el conjunto santafesino.

Prensa Unión

El antecedente anterior también terminó con saldo positivo para el Tate. El 7 de diciembre de 2024, Unión ganó 1-0 en Santa Fe, con un gol en contra de Elías Gómez.

A esos resultados se suman el empate sin goles registrado en Liniers el 24 de julio de 2023 y la victoria rojiblanca por 2-1 en el 15 de Abril, el 6 de agosto de 2022.

La última derrota de Unión frente a Vélez

La última derrota de Unión ante Vélez fue el 6 de septiembre de 2021, cuando cayó 4-1 como visitante. Desde entonces, el equipo santafesino logró construir una racha de cuatro encuentros sin perder frente al Fortín.

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Así, el partido del viernes tendrá dos antecedentes que se cruzan: la superioridad histórica de Vélez y la actualidad favorable de Unión en los enfrentamientos recientes. En un encuentro decisivo para las aspiraciones del Tate, el historial vuelve a poner contexto a un duelo con mucho en juego.