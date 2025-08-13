Uno Santa Fe | Ovación | F1

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El 2026 marcará un antes y un después en la F1: el reglamento de chasis y motores sufrirán una de las revisiones más profundas de los últimos 50 años

13 de agosto 2025 · 17:22hs
El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1 (F1): tanto el reglamento de chasis como el de motores sufrirán una de las revisiones más profundas de los últimos 50 años, según varios directores técnicos del paddock.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) busca modernizar la categoría con el uso de energía eléctrica y la eliminación de elementos costosos y complejos, como el MGU-H, que en su momento fue un gran diferenciador de rendimiento.

• LEER MÁS: La Fórmula 1 plantea cambiar el formato de la Sprint

Una de las novedades clave será el sistema de concesiones para marcas que comiencen con desventaja. El nuevo reglamento introduce el concepto de ADUO (Oportunidades de Desarrollo y Mejora Adicionales), que se aplicará tras analizar el rendimiento de cada unidad de potencia en las primeras cinco o seis carreras de la temporada.

La F1, a fondo con cambios

Aquellos fabricantes que estén por debajo de un porcentaje de rendimiento —más de un 3% por debajo de la potencia máxima medida— recibirán beneficios como más horas en banco de pruebas, mayor margen de inversión dentro del límite presupuestario y la posibilidad de re-homologar el motor.

El objetivo es evitar que un mal inicio condene a un equipo a años de inferioridad, algo que en la actualidad es casi imposible de revertir. El reglamento especifica qué componentes del motor de combustión interna pueden volver a desarrollarse en caso de obtener el estatus ADUO, lo que permitirá mejoras focalizadas sin romper la equidad.

Además, la FIA realizó un plan para casos de problemas graves de fiabilidad donde si un fabricante rompe un motor cada fin de semana, el coste de reemplazo limitaría su desarrollo debido al techo presupuestario.

Por eso, se estudia otorgar “motores extra” con un coste reducido dentro del límite, evitando que los equipos queden atrapados en un círculo de averías y falta de progreso. Esta medida aún está en revisión, pero se espera su aprobación antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento.

F1 reglamento motores
Noticias relacionadas
la reserva de union se quedo con el clasico y es lider en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

real madrid anuncio cuando presentara a franco mastantuono

Real Madrid anunció cuándo presentará a Franco Mastantuono

carlos baleba esta cerca de ser el africano mas caro de la historia

Carlos Baleba está cerca de ser el africano más caro de la historia

la formula 1 plantea cambiar el formato de la sprint

La Fórmula 1 plantea cambiar el formato de la Sprint

Lo último

Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Último Momento
Spahn y la lucha por la permanencia: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará entre esta semana y la próxima

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

Ovación
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"