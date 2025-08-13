La Fórmula 1 plantea cambiar el formato de la Sprint

Desde su introducción en 2021, las carreras Sprint fue uno de los formatos más debatidos en la Fórmula 1 por ser una prueba más corta dentro de cada Gran Premio

Desde su introducción en 2021, las carreras Sprint fue uno de los formatos más debatidos en la Fórmula 1 , ya que que ofrece una competencia más corta y dinámica dentro del fin de semana de Gran Premio .

Ahora, la organización de la categoría, encabezada por Stefano Domenicali, se plantea un cambio muy diferente a lo que se ve actualmente en la máxima categoría: aumentar el número de sprints e implementar la polémica parrilla invertida, utilizada en categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3.

De esta forma, se desea abrir un debate profundo con equipos, pilotos y la FIA, explicando la madurez del formato y la creciente demanda de promotores para realizar cambios que antes parecían impensados.

La Fórmula plantea cambiar el formato de la Sprint

Actualmente, las Sprint cubren 100 kilómetros (aproximadamente un tercio de la distancia de un GP), duran cerca de 30 minutos y no requieren parada obligatoria en boxes.

Este esquema busca incentivar los adelantamientos y ofrecer un espectáculo más concentrado. Actualmente el calendario cuenta con seis eventos de este tipo, cifra que se mantendrá al menos hasta 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico.

Sin embargo, Domenicali ya estudia incrementarla gradualmente, sin llegar al modelo de MotoGP, que celebra una Sprint en cada fin de semana de carrera. El directivo aclaró que el objetivo no es saturar el calendario, sino encontrar un punto intermedio que permita a las Sprint aportar más emoción y contenido a la temporada.