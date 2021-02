El padre de Pavón apuntó contra Riquelme en Boca

"No se puede tener a un jugador de fútbol por el que pedís 20 millones de dólares y ni siquiera preguntarle qué le pasó. A Cristian lo operaron, le dieron el alta y ningún integrante del Consejo lo llamó, no lo llamó nadie", comentó en diálogo con TyC Sports.

"Creo que Cristian no conoce la voz de ningún dirigente del club", exageró en su intención de exponer el accionar de los integrantes del cuerpo que componen Riquelme, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y el colombiano Jorge Bermúdez.

"Estos chicos no quieren que Cristian juegue al fútbol, nunca se comunicaron con él desde que volvió de Estados Unidos. Habrán sido muy buenos como futbolistas, sí, pero de pecho no van a ganar nada", señaló Walter Pavón.

PAVON.jpg El padre de Cristian Pavón cargó contra Juan Román Riquelme

Cristian Pavón, de 25 años, ex mundialista con la Selección Argentina en Rusia 2018, fue operado de una lesión de más de tres años de antigüedad que se había demorado, según su padre, "por cuestiones del jugador y también de Boca".

Se le extirparon siete partículas del pie izquierdo y otra dos del tobillo derecho, lo que hacían que "jugara infiltrado y llorara del dolor" ante cada partido, contó su padre. El conflicto que la actual dirigencia de Boca comenzó cuando el jugador no se presentó a los entrenamientos en diciembre pasado, después de terminar su competencia con Los Angeles Galaxy, donde permaneció a préstamo hasta fines de 2020.

"Cristian volvió al país en noviembre, se tomó unos días de vacaciones y no podía volver a entrenarse en Boca en diciembre porque tenía un contrato vigente con el Galaxy", aclaró su padre.

Desde entonces, el representante aseguró que Pavón, ganador de cinco títulos locales en Boca entre 2015 y 2019, fue víctima de "un destrato terrible" por parte de la conducción.

"Ya Cascini había dicho, cuando se hablaba de que debía volver del préstamo: 'Acá Pavón no va a venir a ganar lo mismo que gana en Estados Unidos'. No es así, no es justo, nunca hablaron con él para saber cómo estaba, qué pensaba, qué quería. No deben saber ni el segundo nombre de Cristian. ¡Ni lo llevaron a la clínica para que se opere!", criticó Walter Pavón.

Walter Pavón lamentó que el Consejo de Fútbol Profesional nunca haya visto "la parte humana" del futbolista, algo que sí hizo el actual director técnico del equipo, Miguel Ángel Russo. "El único que lo trató como un ser humano fue Russo y se lo agradezco. Le dijo; 'vení, sos jugador de Boca y quiero hablar con vos'", reconoció.

Cristian Pavón, integrante del Boca que perdió con River la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2021, por lo que se padre asumió la posibilidad de que permanezca los próximos nueve meses sin jugar para comenzar a negociar con otros clubes como agente libre.

De todos modos, aclaró que existe una oferta del Galaxy de "10 millones de dólares por el 50 por ciento del pase", aunque dudó sobre la concreción de esa posibilidad por la falta de diálogo con la dirigencia.

"Si Cristian Pavón pudiera jugar, yo mismo le pediría que le haga el topo Gigio a esta dirigencia", concluyó en relación al histórico gesto que Riquelme le destinó al expresidente de Boca Mauricio Macri.