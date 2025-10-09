El plantel de Rosario Central viajará a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años conmovió al mundo del fútbol argentino, y especialmente a Rosario Central , el club donde dejó una huella imborrable como entrenador y referente.

En señal de respeto y afecto, el plantel profesional de Rosario Central viajará este jueves hacia La Bombonera, donde se lleva a cabo el velorio del técnico, para brindarle su última despedida.

El equipo se trasladará a Buenos Aires una vez finalizado el entrenamiento matutino, acompañado por el cuerpo técnico y dirigentes de la institución. El gesto simboliza el profundo lazo que Russo mantuvo con el club rosarino, al que dirigió en cinco ciclos distintos y con el que conquistó la Copa de la Liga 2023, en lo que fue su consagración más recordada con la camiseta “auriazul”.

Belloso, junto a Russo hasta el último momento

En declaraciones recientes, el presidente Gonzalo Belloso relató que viajó el lunes por la noche para acompañar a la familia del entrenador y estuvo junto a ellos en los últimos días. “Fue una persona que marcó la historia de nuestro club. Su legado y su forma de ser van a quedar para siempre en Central”, expresó el dirigente con emoción.

Russo había visitado por última vez Rosario este 14 de noviembre, cuando viajó con el plantel de Boca para enfrentar a su querido Central en el Gigante de Arroyito.

Aquel encuentro, que el entrenador dirigió pese a su delicado estado de salud, hoy se recuerda como una emotiva despedida ante la hinchada que más lo quiso. El fútbol argentino despide así a uno de sus técnicos más queridos y respetados, símbolo de trabajo, humildad y pasión.}