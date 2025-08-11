El premio que ya atesoró Comesaña por llegar a la 3ª ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Francisco Comesaña avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras el retiro de Luciano Darderi y se aseguró un interesante premio

Francisco Comesaña avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras el retiro del argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.

El marplatense ganaba por 6-4 y 3-1 cuando su rival debió abandonar por molestias en la espalda y ahor deberá enfrentar al gigante estadounidense Reilly Opelka (2,11m.) quien eliminó nada menos que al australiano Alex De Minaur, preclasificado 6, por 7-6 (6) y 6-4.

El premio que ya tiene Comesaña en Cincinnati

Antes de jugar con Opelka Fran Comesaña ya tiene asegurado escalar al puesto 62 del ranking mundial y cobrar un premio de 60.400 dólares.

Lamentablemente, Comesaña es el único argentino en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ya que este domingo Camilo Ugo tuvo que abandonar en la segunda ronda frente al estadounidense Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Toronto.

Shelton es el 5to favorito del certamen y ganaba 6-3 y 3-1 cuando Ugo debió ser atendido por molestias en una de sus rodillas que ponen en duda su presencia en el US Open.

En la primera ronda del torneo previo al US Open habían quedado eliminados Mariano Navone y Thiago Tirante, mientras que en la segunda ya habían sido derrotados Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.

El Masters 1000 de Cincinnati es uno de los últimos torneos antes de que Javier Frana anuncie el equipo de Copa Davis para visitar a Países Bajos, en septiembre.