El presidente de Argentinos dijo que la Copa Argentina "busca ganar dinero"

El presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, dijo que la Copa Argentina “busca ganar dinero y priorizó el pedido de los clubes”, por la elección de Córdoba como sede de la final

El presidente de Argentinos , Cristian Malaspina , aseguró que la Copa Argentina “es una empresa que busca ganar dinero y priorizó el pedido de los clubes” en relación a la elección de Córdoba como sede de la final del miércoles.

Este miércoles desde las 21.10, el equipo del barrio porteño de la Paternal enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, en el marco de la final de la Copa Argentina 2025.

Si bien se especuló con que el encuentro se dispute en el estadio La Pedrera de San Luis, la organización de la Copa Argentina accedió ante el pedido de los clubes de jugarlo en un punto medio que le convenga a ambos clubes y sus hinchas como lo es Córdoba.

La postura de Malaspina en Argentinos por la final en Córdoba

Ante esta decisión, las redes de Argentinos Juniors agradecieron a la organización y el presidente Malaspina explicó esto: “El agradecimiento a Copa Argentina es porque ellos son una empresa privada que buscan ganar plata. Todos sabíamos que ir a San Luis era la posible sede porque para ellos no iban a tener costo de organización, lo costeaba el Gobierno de la provincia”.

“La organización priorizó el pedido de ambos clubes de ir a una cancha que sea cómoda para la gente teniendo la posibilidad de que haya hoteles y de ir en avión. Una cancha en la que la policía esté acostumbrada a organizar un partido de fútbol porque, lamentablemente, en San Luis no es así. Ellos priorizaron el pedido de los clubes en pos de la gente en vez de ganar plata, por eso me parecía adecuado el agradecimiento” añadió.