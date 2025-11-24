Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Nicolás Russo, presidente de Lanús se mostró molesto por la actitud de Estudiantes y explicó cómo fue la votación que consagró al Canalla como campeón de Liga

24 de noviembre 2025 · 14:03hs
El presidente de Lanús Nicolás Russo salió a cuestionar la actitud de Estudiantes.

El presidente de Lanús Nicolás Russo salió a cuestionar la actitud de Estudiantes.

Lanús aún celebra la consagración en la Copa Sudamericana, pero su presidente, Nicolás Russo, no esquivó la gran polémica del fin de semana: el pasillo que Estudiantes le hizo a Rosario Central. En diálogo con Radio Mitre, el dirigente se mostró crítico con lo sucedido, volvió a respaldar el título otorgado al Canalla y describió cómo se dio la votación que generó tanto ruido en la AFA.

Russo cuestionó la actitud de Estudiantes de La Plata

Russo, envalentonado por la conquista internacional del Granate, repasó cómo vivió el gesto que se dio en el estadio Gigante de Arroyito. Si bien comenzó con un tibio “de eso no voy a opinar”, inmediatamente se sinceró: “A mí no me gustó”. Luego explicó su postura: “Cuando un equipo sale campeón, nosotros procuramos darle una plaqueta y hacerle un recibimiento como corresponde”. Su mensaje fue directo y marcó distancia respecto de la decisión del Pincha.

El dirigente también volvió sobre la votación que consagró a Rosario Central como campeón de Liga, un tema que Estudiantes puso en duda mediante un comunicado al afirmar que “no hubo votación”. El mandamás detalló cómo se desarrolló el proceso: “Yo estaba en Paraguay el miércoles y el jueves había un dirigente nuestro en la reunión de la liga. Me llamó por el tema del campeonato de Central y le dijimos que apoyábamos. Se votó y no se opuso nadie, fue por unanimidad”. Además remarcó que la inclusión del tema en el orden del día no estaba prevista: “Se venía hablando, pero no que se iba a tratar ese día”.

También se refirió a Sebastián Verón y a las contradicciones internas dentro de Estudiantes: “Yo tengo un respeto grande por Verón, me he juntado con él varias veces. Pero en Estudiantes hay un error: su representante en la liga vota una cosa y después Verón dice otra. Se lo aconsejé: tendría que participar de las reuniones. Si no estás de acuerdo con algo, tenés que oponerte y ya está”.

En la parte final de la entrevista, Russo habló sobre su relación con los dirigentes más influyentes del fútbol argentino. “Con Tapia, con Toviggino y hasta con Grondona he tenido discusiones serias. Con Tapia tengo amistad. Hoy la AFA está ordenada económicamente y administrativamente. El proceso de selecciones y juveniles es muy bueno. Desde los clubes siempre tratamos de potenciar los ingresos”, cerró.

En medio del festejo granate por un título histórico, Russo dejó en claro que no mira para otro lado cuando el mapa del fútbol argentino entra en debate. Su postura sobre el pasillo, la votación y la interna en Estudiantes volvió a encender una discusión que promete seguir en agenda.

