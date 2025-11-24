Un policía de Rosario, que estaba pasado a disponibilidad, está desaparecido desde este domingo por la noche tras un choque de embarcaciones que tuvo lugar en el río Paraná a la altura de San Lorenzo. Se trata de Gustavo Fabián Ibarra (39), que es buscado por personal de la Prefectura Naval.
Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo
Ocurrió este domingo por la noche en jurisdicción de San Lorenzo. El hombre, oriundo de Rosario, es buscado por Prefectura Naval
24 de noviembre 2025 · 14:24hs
De acuerdo a las primeras informaciones, una mujer que estaba en la embarcación junto con Ibarra fue rescatada en el agua y trasladada hasta una guardería náutica de San Lorenzo. La colisión habría tenido lugar entre las 20 y las 20.30 aproximadamente.
La mujer refirió que chocaron aparentemente con un buque y su lancha comenzó a hundirse. Ella fue auxiliada por pescadores, pero dijo que nunca vio salir a flote al hombre.
Según indicaron a Rosario3, al policía lo busca Prefectura Naval delegación Rosario en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.