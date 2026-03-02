Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá consiguió un triunfazo de visitante por la Copa Federación

Náutico El Quillá sacó una importante ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Federación en Sarmiento. Ciclón Racing se trajo un empate de Arroyo Seco

2 de marzo 2026 · 09:10hs
Pasaron los cotejos de ida de los cuartos de final de la Copa Federación de la Federación Santafesina de Fútbol. En el departamento Las Colonias, Náutico El Quillá derrotó en condición de visitante a Sarmiento de la Liga Esperancina por 3 a 1, mientras que Ciclón Racing igualó 1 a 1 frente a Unión en Arroyo Seco. Además se registró el empate entre Atlético Tostado con Reconquista FC, y en Berabevú, en el departamento Caseros, Deportivo Godeken igualó frente a Centenario de San José de la Esquina.

El Quillá ganó y Ciclón Racing empató en la Copa Federación

El Tiburón viajó hasta Sarmiento para jugar un partidazo ante el cuadro de nombre homónimo a la localidad por la Ida de los Cuartos de Final del certamen organizado por la Federación. Ayer había empatado el Lagunero y hoy los del Parque del Sur ganaron su encuentro.

En el estadio Manuel Reimondes, Náutico El Quillá le ganó 3 a 1 al club Domingo Faustino Sarmiento de la Esperancina. En el equipo de de Martín Mazzoni, Leandro Puig por partida doble y Lautaro Pochón fueron los autores de los goles en el primer chico de la serie. Los del sur capitalino ahora definirán como local la chance de acceder a las Semifinales de la copa del orden provincial. La revancha se jugará en fecha a determinar por la Federación Santafesina en la cancha de Independiente de Santo Tomé.

El Lagunero empató con el conjunto Panza en su visita a Arroyo Seco por el primer juego de la serie. Ahora definirá ante su público a la vera de la Setúbal. En el estadio Antonio Di Giacomo, Ciclón Racing igualó 1 a 1 contra Unión de Arroyo Seco por la Ida de los Cuartos de Final del certamen organizado por la Federación. El gol para los de Carlos García lo hizo Agustín Flores, mientras que Emanuel Herrera convirtió para el anfitrión.

Resultados cuartos de final Copa Federación

-Atlético Tostado 1- Reconquista FC 1

-Domingo Faustino Sarmiento 1-Náutico El Quillá 3

-Deportivo Godeken 1- Centenario 1

-Unión de Arroyo Seco 1- Ciclón Racing 1

