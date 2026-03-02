Matías Mansilla: "Queremos ser un equipo incómodo en todas las canchas"

En Córdoba, Unión ratificó su crecimiento fuera de casa al imponerse 2-1 sobre Instituto de Córdoba . Matías Mansilla , voz autorizada desde el arco, habló de evolución, carácter y mesura , en un plantel que empieza a consolidar una identidad competitiva lejos del 15 de Abril.

“Con tranquilidad, porque sabemos que falta muchísimo. Estamos mejorando lo que nos costó al principio, que era ganar de visitantes. Vamos paso a paso”, explicó el guardameta, que evitó euforias pese a los dos triunfos consecutivos fuera de Santa Fe.

La clave de Unión: sacrificio y solidaridad

El arquero hizo hincapié en la dimensión colectiva del triunfo. “Se nota el sacrificio que hacen los chicos. Por ahí al Chelo no le está tocando convertir, pero es importantísimo para el equipo. Nos da un alivio muy grande cómo lucha, la entrega que tiene. Terminó muerto, igual que Tarra”, describió, resaltando el trabajo sin pelota y la presión alta como parte del plan.

La imagen del festejo final, levantando a Estigarribia tras una chance desperdiciada, sintetizó el espíritu del grupo. “Ya se le va a dar el gol. Nos está dando alegría al grupo. En este fútbol es muy difícil ganar de visitante y nosotros lo estamos logrando, pero hay que tomarlo con calma”, sostuvo.

LEER MÁS: No hay dos sin tres: Unión cerró una semana perfecta consiguiendo su tercer triunfo al hilo

Juventud en el fondo

Mansilla también se refirió a la última línea, integrada por jóvenes como Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Valentín Fascendini. “No es un dato menor que estén jugando tantos chicos, pero tienen muchos partidos. Siempre les digo que van a estar donde ellos quieran estar porque tienen todo para crecer”, afirmó.

Desde su rol de referente, explicó su tarea diaria: “Uno, desde la experiencia, trata de inculcarles que sigan mejorando y creciendo. Estoy muy contento de tenerlos en mi equipo”.

Objetivo competitivo que plante Matías Mansilla

El horizonte es claro. “Queremos ser un equipo incómodo, duro en todas las canchas. No es fácil ganar de visitante y lo estamos haciendo, pero todavía tenemos muchas cosas por mejorar”, remarcó. Entre esos ajustes, reconoció: “Nos está costando sostener el cero afuera, pero cuando se consiguen resultados la semana es más llevadera para trabajar”.