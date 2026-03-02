Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora se hizo fuerte de local y venció a Náutico Avellaneda

En el cierre de la 7° fecha de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora se impuso a un duro a Náutico Avellaneda de Rosario por 3 a 1 en el Andrés Meynet

2 de marzo 2026 · 09:02hs
Se bajó el telón del séptimo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) en el cual se registró la recuperación de Villa Dora frente a Náutico Avellaneda ya que el viernes había caído frente a Sonder de Rosario. Las Doras se hicieron fuertes de local ante las rosarinas y se impusieron por 3 a 1.

En el estadio Andrés Meynet, y en el cierre del séptimo weekend, Villa Dora se impuso por 3 a 1 frente a Náutico Avellaneda de Rosario bajo los arbitrajes de Maite Carelli y María Angelina Turri. La victoria de las Doras fue con parciales de 19-25, 25-23, 25-16 y 25-21. De este modo, las santafesinas pudieron recuperarse de la caída ante Sonder de Rosario en sets corridos. El próximo fin de semana, las Doras jugarán en Buenos Aires contra Boca Juniors y River Plate respectivamente.

La visita se quedó con el primer chico, el cual fue muy parejo e intenso. Las Doras cometieron algunos errores que los terminaron pagando caros. En el segundo parcial se mantuvo la paridad pero la visita fue arriba en el marcador. Villa Dora despertó, buscó revertir e incluso logró ponerse 23 a 23. Con el aliento de su público, y buenas determinaciones, lo dio vuelta, se impuso 25 a 23 y dejó las cosas 1 a 1.

Llegó el tercer set el cual no vario mucho en cuanto a la paridad. Igualmente, las santafesinas le encontraron la vuelta, ajustaron algunas detalles y comenzaron a estirar diferencias hasta dejar el pleito 2 a 1. El último set tuvo un claro dominador que fueron las conducidas por Eduardo Rodríguez, quienes tras un comienzo dubitativo, lo dieron vuelta, y ganaron por 25 a 21, para quedarse con el triunfo.

En la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, San Isidro recibió al puntero Sonder, batalló junto a su gente y obligó a un tie break. Finalmente, se quedó con el quinto set y le quitó el invicto a las rosarinas. En el Ana Petracca, Vélez se enfrentó a Banco Provincia y, en un partido muy parejo, las Guapas platenses sumaron puntos en la tabla.

En el polideportivo Tito Proietti, Boca Juniors, próximo rival de Villa Dora, pisó fuerte en Córdoba: se llevó el encuentro por 3 a 1. En el clásico platense, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Gimnasia y Esgrima derrotó en sets corridos a Estudiantes por 3 a 0.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 29, Villa Dora 25; Boca Juniors, Bell de Bell Ville y San Lorenzo 24; Gimnasia de La Plata 23, San Isidro 20, Ferro Carril Oeste 13, Instituto de Córdoba 12, Bahiense del Norte 10, Banco Provincia 8; Náutico Avellaneda, River Plate, Estudiantes y Vélez Sarsfield 7.

Villa Dora jugó con: Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla FOco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Paulina Pasero, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalina Turina y Abril Araya. DT: Eduardo Rodríguez.

Náutico Sportivo Avellaneda lo hizo con: Isabella Curado, Rocío Mauri, Emilia Luchessi, Martina Constantini, Miquelina Sbaisero, Delfina Arlego (capitán), Avril Chort, Valentina Romero, Pilar Giménez, Kiara Principato, Laura Rojas, Juliana Gigena, Delfina Sauro y Valentina Tedeschi. DT: Renzo Briozzo.

