Santo Tomé: incautaron casi 3.000 dosis de cocaína y ahora buscan identificar la cadena de abastecimiento

Tras el secuestro de casi 3.000 dosis de cocaína, cuatro personas quedaron detenidas y ahora la investigación se centra en identificar la cadena de abastecimiento y posibles vínculos con otras estructuras de microtráfico en la región

2 de marzo 2026 · 11:29hs
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia informó este lunes los resultados de un importante operativo contra el microtráfico en la ciudad de Santo Tomé, donde agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon puntos de venta de estupefacientes. El procedimiento dejó como saldo cuatro detenidos —tres hombres y una mujer— acusados de narcomenudeo y tenencia indebida de arma de fuego.

Operativo antidrogas en Santo Tomé: casi 3.000 dosis de cocaína secuestradas

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en Tomás Lubary al 3800 y en la intersección de Monteagudo y Tomás Lubary, en Santo Tomé.

Durante los procedimientos se secuestraron 2.907 envoltorios de cocaína, con un peso total de 1.611,3 gramos, además de trozos compactos de la sustancia, balanzas de precisión, material para fraccionamiento, 9.739.500 pesos, 1.120 dólares, una pistola calibre .32 con municiones y diversos dispositivos electrónicos utilizados para la comercialización de droga.

El director de Investigación Criminal de la Región Centro-Norte, Rolando Galfrascoli, destacó que el operativo se enmarca en el Plan de Seguridad provincial impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni.

“Es una decisión acertada de perseguir el microtráfico. Este resultado es histórico en materia de narcomenudeo para nuestra región: casi 3.000 dosis de cocaína, lo que implica un golpe muy significativo a estructuras narcocriminales”, afirmó el funcionario.

Microtráfico y violencia urbana

Galfrascoli subrayó que la persecución del microtráfico no solo impacta en la salud pública, sino también en la reducción de la violencia urbana asociada a estas economías ilegales.

“No se trata de una cuestión moral, sino de salud pública y de reducción efectiva de la violencia”, sostuvo.

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal, y los investigadores trabajan ahora en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados para intentar identificar la cadena de abastecimiento y posibles vínculos con otras organizaciones.

Investigación de la Fiscalía de Microtráfico

La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, a cargo de los fiscales Franco Carbone y Diego Vigo, bajo la dirección investigativa del fiscal Arturo Aidar.

Por su parte, el comisario supervisor Leonardo Paulón, jefe del Departamento Operativo de la Región I de la PDI, explicó que la investigación comenzó en enero con tareas de inteligencia criminal y seguimientos.

“Durante la observación de uno de los domicilios se detectó que en las inmediaciones habría otro punto de comercialización de estupefacientes. Se informó a la Fiscalía y se avanzó con los allanamientos, que arrojaron estos resultados”, detalló.

Según indicaron fuentes oficiales, los cuatro detenidos son oriundos de la zona de Santa Fe, poseen antecedentes menores y permanecerán detenidos hasta la realización de las audiencias correspondientes.

Santo Tomé cocaína detenidos microtráfico
