Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

En Córdoba, Unión volvió a imponerse y alcanzó los 14 puntos en la tabla. Ajustó su rendimiento como visitante y hoy presiona a los líderes.

2 de marzo 2026 · 09:14hs
Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Con el 2-1 sobre Instituto de Córdoba, Unión consolidó su remontada en la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón sumó su segundo triunfo consecutivo como visitante y llegó a 14 unidades, instalándose en la conversación grande del campeonato.

El conjunto rojiblanco atravesó un inicio irregular lejos del 15 de Abril, pero logró corregir desajustes estructurales y potenciar su versión competitiva fuera de casa. Hoy muestra otra fisonomía: bloque compacto, presión coordinada tras pérdida y mayor eficacia en las áreas.

El crecimiento sostenido de Unión

Los números respaldan la evolución. Cuatro victorias, dos empates y dos derrotas configuran una campaña que lo ubica en el lote de arriba mientras se completa la fecha. Más allá de la estadística, el salto cualitativo se percibe en la gestión de los tiempos del partido y en la madurez para sostener ventajas.

Unión pasó de sufrir en transiciones defensivas a optimizar repliegues y achiques. El equipo ganó solidez en la última línea y encontró respuestas en ofensiva en momentos determinantes, un rasgo que suele marcar diferencias en torneos largos.

Presión en la tabla

El triunfo en Córdoba no solo aportó tres puntos: envió un mensaje competitivo. El Tate dejó atrás las dudas iniciales y ahora compite con autoridad, incluso en escenarios adversos. La regularidad alcanzada lo posiciona como aspirante serio en la Zona A. Con 14 unidades y un calendario que ofrecerá nuevos desafíos directos, Unión no solo se acomodó en la tabla: instaló la sensación de que puede sostener protagonismo hasta las últimas jornadas.

