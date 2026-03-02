El exentrenador de Colón: Domínguez debutó con final en Brasil y va por otro título

El DT campeón con Colón clasificó a Atlético Mineiro a la definición del Campeonato Mineiro en su primer partido oficial. Definirá el clásico ante Cruzeiro.

Eduardo Domínguez volvió a escena con impacto inmediato. Tras su salida de Estudiantes de La Plata , asumió en Atlético Mineiro y, en su estreno oficial, metió al equipo en la final del Campeonato Mineiro luego de superar por penales a América Mineiro .

El 0-0 en el Arena Independência expuso un trámite táctico y friccionado, con presión alta del local y un Mineiro que apostó a la jerarquía individual para romper líneas. Desde los doce pasos, la serie encontró un protagonista excluyente: el arquero Everson, decisivo con dos atajadas y un remate convertido.

Eduardo Domínguez: estreno con sello competitivo

El equipo de Domínguez mostró rasgos reconocibles del ciclo que lo consagró campeón con Colón en 2021: bloque compacto, paciencia para administrar los tiempos y eficacia en instancias límite. Si bien sufrió por momentos la intensidad del rival, logró sostener el orden estructural y llevar la definición al terreno de la templanza.

La presencia de futbolistas como Hulk y Gustavo Scarpa ofreció variantes en el último tercio, aunque el desarrollo obligó a un duelo de detalles más que de amplitud ofensiva.

Clásico por el título

El impacto del desembarco es inmediato: Domínguez podría levantar su primer trofeo en Brasil en apenas su tercer partido al mando. La final será ante Cruzeiro, que accedió tras eliminar a Pouso Alegre, en un clásico estadual que concentra máxima tensión. Para el hincha sabalero, la escena no resulta ajena. El entrenador que quebró la sequía histórica en San Juan vuelve a posicionarse ante una definición. Cambian el país y los colores, pero el sello competitivo parece intacto.