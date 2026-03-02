Eduardo Domínguez volvió a escena con impacto inmediato. Tras su salida de Estudiantes de La Plata, asumió en Atlético Mineiro y, en su estreno oficial, metió al equipo en la final del Campeonato Mineiro luego de superar por penales a América Mineiro.
El exentrenador de Colón: Domínguez debutó con final en Brasil y va por otro título
El DT campeón con Colón clasificó a Atlético Mineiro a la definición del Campeonato Mineiro en su primer partido oficial. Definirá el clásico ante Cruzeiro.
El 0-0 en el Arena Independência expuso un trámite táctico y friccionado, con presión alta del local y un Mineiro que apostó a la jerarquía individual para romper líneas. Desde los doce pasos, la serie encontró un protagonista excluyente: el arquero Everson, decisivo con dos atajadas y un remate convertido.
Eduardo Domínguez: estreno con sello competitivo
El equipo de Domínguez mostró rasgos reconocibles del ciclo que lo consagró campeón con Colón en 2021: bloque compacto, paciencia para administrar los tiempos y eficacia en instancias límite. Si bien sufrió por momentos la intensidad del rival, logró sostener el orden estructural y llevar la definición al terreno de la templanza.
La presencia de futbolistas como Hulk y Gustavo Scarpa ofreció variantes en el último tercio, aunque el desarrollo obligó a un duelo de detalles más que de amplitud ofensiva.
Clásico por el título
El impacto del desembarco es inmediato: Domínguez podría levantar su primer trofeo en Brasil en apenas su tercer partido al mando. La final será ante Cruzeiro, que accedió tras eliminar a Pouso Alegre, en un clásico estadual que concentra máxima tensión. Para el hincha sabalero, la escena no resulta ajena. El entrenador que quebró la sequía histórica en San Juan vuelve a posicionarse ante una definición. Cambian el país y los colores, pero el sello competitivo parece intacto.