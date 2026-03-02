Uno Santa Fe | Colón | Colón

El exentrenador de Colón: Domínguez debutó con final en Brasil y va por otro título

El DT campeón con Colón clasificó a Atlético Mineiro a la definición del Campeonato Mineiro en su primer partido oficial. Definirá el clásico ante Cruzeiro.

Ovación

Por Ovación

2 de marzo 2026 · 09:38hs
El exentrenador de Colón: Domínguez debutó con final en Brasil y va por otro título

Eduardo Domínguez volvió a escena con impacto inmediato. Tras su salida de Estudiantes de La Plata, asumió en Atlético Mineiro y, en su estreno oficial, metió al equipo en la final del Campeonato Mineiro luego de superar por penales a América Mineiro.

El 0-0 en el Arena Independência expuso un trámite táctico y friccionado, con presión alta del local y un Mineiro que apostó a la jerarquía individual para romper líneas. Desde los doce pasos, la serie encontró un protagonista excluyente: el arquero Everson, decisivo con dos atajadas y un remate convertido.

Eduardo Domínguez: estreno con sello competitivo

El equipo de Domínguez mostró rasgos reconocibles del ciclo que lo consagró campeón con Colón en 2021: bloque compacto, paciencia para administrar los tiempos y eficacia en instancias límite. Si bien sufrió por momentos la intensidad del rival, logró sostener el orden estructural y llevar la definición al terreno de la templanza.

La presencia de futbolistas como Hulk y Gustavo Scarpa ofreció variantes en el último tercio, aunque el desarrollo obligó a un duelo de detalles más que de amplitud ofensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2028250567571595291?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: ¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Clásico por el título

El impacto del desembarco es inmediato: Domínguez podría levantar su primer trofeo en Brasil en apenas su tercer partido al mando. La final será ante Cruzeiro, que accedió tras eliminar a Pouso Alegre, en un clásico estadual que concentra máxima tensión. Para el hincha sabalero, la escena no resulta ajena. El entrenador que quebró la sequía histórica en San Juan vuelve a posicionarse ante una definición. Cambian el país y los colores, pero el sello competitivo parece intacto.

Colón Eduardo Domínguez Atlético Mineiro Estudiantes de La Plata Brasil
Noticias relacionadas
munoz: colon no tendra nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

colon encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

colon descansa y piensa en acassuso tras el paro de afa, con varios temas por resolver

Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

conrado ibarra: del sueno del hincha en colon al gol con dedicatoria especial

Conrado Ibarra: del sueño del hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

Lo último

Goity: La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad

Goity: "La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad"

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Último Momento
Goity: La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad

Goity: "La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad"

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Romina Diez: Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina

Romina Diez: "Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina"

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

Ovación
Villa Dora se hizo fuerte de local y venció a Náutico Avellaneda

Villa Dora se hizo fuerte de local y venció a Náutico Avellaneda

El Quillá consiguió un triunfazo de visitante por la Copa Federación

El Quillá consiguió un triunfazo de visitante por la Copa Federación

Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Matías Mansilla: Queremos ser un equipo incómodo en todas las canchas

Matías Mansilla: "Queremos ser un equipo incómodo en todas las canchas"

Maizon Rodríguez: Quiero creer que es un esguince leve

Maizon Rodríguez: "Quiero creer que es un esguince leve"

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos