Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Cristian Tarragona está atravesando su mejor momento en mucho tiempo y los números con la camiseta de Unión así lo indican

Ovación

2 de marzo 2026 · 11:28hs
Cristian Tarragona es el goleador de Unión y viene de convertir en los últimos tres partidos.

Fueron varias las veces que Unión lo había ido a buscar y nunca se daba la chance de que llegara al Tate. Hasta que la insistencia tuvo premio y Cristian Tarragona se convirtió en refuerzo rojiblanco.

Y el presente del delantero le da la razón a Leonardo Madelón que insistió y mucho para sumarlo al plantel, como así también de la dirigencia rojiblanca que encabeza Luis Spahn.

Tarragona y un presente auspicioso con la camiseta del Tate

Lo cierto es que Tarragona atraviesa su mejor momento en mucho tiempo y los números así lo indican. Es el goleador del Tate y el delantero más influyente que tiene el equipo.

Hay que recordar que cuando Tarragona llegó a Unión, su presente no era nada auspicioso, ya que casi no jugaba con la camiseta de Talleres.

Los números marcan que a principios de 2024, Tarragona se sumó a San Lorenzo en donde disputó 20 partidos y marcó tres goles. Y cuando aún le quedaban seis meses de contrato, rescindió el vínculo con el Ciclón.

En consecuencia, a mediados del 2024 se convirtió en refuerzo de Talleres por una temporada, jugando 38 encuentros y anotando cinco goles.

Y luego de un año en el elenco cordobés firmó como jugador de Unión a mediados del 2025. Y los números con la camiseta rojiblanca indican que disputó 27 partidos y anotó nueve goles, brindando dos asistencias.

Es decir, que con la camiseta de Unión marcó más goles en 27 partidos, de los que convirtió jugando 58 partidos en su paso por San Lorenzo y Talleres. Toda una muestra de que en el Tate encontró el lugar para potenciar su rendimiento.

