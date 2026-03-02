Goity: "La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad"

El ministro de Educación de Santa Fe destacó que el acatamiento al paro fue bajo a nivel general y defendió la oferta salarial provincial. Confirmó que la paritaria “no está cerrada” y anunció el pago de complementarias en marzo

El ministro de Educación de la provincia, José Goity , brindó una conferencia de prensa para informar sobre el inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el territorio santafesino y aseguró que “la mayoría de los docentes están dictando clases y dieron inicio al año escolar”.

En un contexto marcado por el paro convocado por Amsafé, el funcionario sostuvo que el nivel de acatamiento fue “bajo a nivel general” y que en el sector privado fue “prácticamente nulo”.

“Hicimos una de las mejores ofertas del país”

Goity defendió la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y afirmó que se trata de “una oferta completa e integral, de las mejores del país”. Reconoció, no obstante, el difícil contexto económico. “En la Argentina hay un profundo problema de ingresos. Sabemos que los salarios en general no alcanzan y que hay caída del poder adquisitivo, suspensiones y cierre de fuentes laborales”, expresó.

En ese marco, explicó que la oferta contempla que ningún docente con 25 horas reloj cobre menos de 1.300.000 pesos, y que quienes no registren inasistencias perciban 1.400.000 pesos como piso salarial. También admitió que no todos los trabajadores tienen esa carga horaria y señaló que es una situación que deberá seguir analizándose.

josé goity.jpg El ministro de Educación, José Goity. gentileza

Paritaria abierta y pago de complementarias

El ministro remarcó que la paritaria no está cerrada y que el diálogo continuará. “Nos hemos reunido en 22 oportunidades. No va a ser la última oferta del año”, afirmó.

Además, confirmó que durante el mes se abonarán cuatro planillas complementarias: una por el descalce inflacionario 2025 (3%, computable al aguinaldo), otra por la compensación de enero, una tercera por el mínimo garantizado y actualización de escala salarial y una cuarta correspondiente al Fondo de Capacitación Docente, con características similares al Fonid, que alcanzará al 100% de los docentes.

Regularidad en las aulas

Goity sostuvo que, aun en un escenario de conflicto, lo prioritario es garantizar la regularidad en el aula. “No desconocemos el conflicto, pero no podemos dejar afuera a los chicos de la escuela”, subrayó.

Sobre los casos puntuales en los que algunas instituciones comunicaron que no iniciarían las clases, indicó que serán analizados y que se cruzará información con las declaraciones juradas docentes.

“El dato positivo es que las clases empezaron. Lo que queda al final del día son chicos y chicas iniciando su recorrido escolar”, expresó. Finalmente, llamó a sostener el esfuerzo colectivo para mejorar el sistema educativo y destacó el compromiso de directivos y docentes que, “aun enojados”, decidieron estar frente al aula en el primer día de clases.