El Quillá ganó pero quedó eliminado en el Regional Amateur

El Quillá superó a Sportivo Norte de Rafaela pero no pudo seguir en carrera en la competencia regional. Colón (SJ) sí logró clasificar

El Quillá ganó en Santo Tomé, pero no logró clasificar a la siguiente instancia del Regional.

En la Zona 8 de la Región Litoral Sur, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá se impuso a Sportivo Norte de Rafaela por 1 a 0 con el arbitraje de Lucas Cavallero de Totoras. El único gol para los dirigidos por Martín Minella resultó Matías Benegas (EQ) apenas comenzó el partido, pero no le sirvió para clasificar como mejores segundos y quedaron eliminados del certamen.

Matías Benegas expresó que "sabíamos que estos tres partidos dependíamos de nosotros, era clave plasmar en la cancha lo que teníamos planificado, quedó a la vista que lo pudimos hacer, fueron buenos partidos, logramos ganar, obviamente, que el hecho de los tres partidos iniciales, de sacar un punto sobre nueve tiene sus consecuencias pero nos faltó esa frutilla para los tres triunfos últimos que conseguimos".

El autor del único gol ante los rafaelinos indicó que "esto es fútbol, a veces se define por detalles, pero nos quedamos con la buena imagen que hicimos en estos tres últimos partidos. A veces me ofusco cuando no decido correctamente, rogaba que no nos hagan un gol, porque sino se cae todo lo bueno que uno puede llegar a hacer. Son momentos que uno está con la energía al ciento por ciento, por querer ganar, y por intentar ser voraz, y hacer goles para intentar estar tranquilos con el resultado".

Náutico El Quillá: Emiliano Sterli; Joel Molina, Federico Macchi, Juan Manuel Gómez y Julián Glavocic; Joaquín Felizia, Horacio Vallejos, Lucio López y Manuel Chemes; Matías Benegas y Gabriel Santos. DT: Martín Minella.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Mateo Maldonado, Ángel Almaráz, Damián Maciel y Sebastián Acuña; Jair Triverio, Agustín Vera, Facundo Maldonado y Nazareno Galarza; Oscar Maldonado y Augusto Baldasarre. DT: Marcelo Varela.

Gol: PT, 4' Matías Benegas (EQ).

Cancha: Independiente de Santo Tomé.

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero (Liga de Totoras).

En el departamento Castellanos

Por el mismo grupo, la Universidad Nacional del Litoral visitó a Peñarol en barrio Villa Rosas de Rafaela y cayó por 2 a 1 con el arbitraje de Maximiliano Macheroni de Rosario. El único gol para el conjunto que dirige Leandro Sartor lo consiguió Brian Tarragona. Para los de la Perla del Oeste lo hicieron Manuel Bustos y Jonatan Lastra.

De este modo, el equipo rafaelino logró continuar en carrera, mientras que los santafesinos ya habían quedado anteriormente eliminados. Igualmente, hay que destacar el esfeurzo de jugadores y el cuerpo técnico de la UNL por defender la camiseta durante todo el año,como así también a las personas que acomapañaron en cada presentación.

image.png La Universidad del Litoral se despidió con una derrota ante Peñarol de Rafaela en Villa Las Rosas por 2 a 1. foto gentileza prensa UNL.

Peñarol: Joaquín Pinzano; Enzo Chantiri, Jonathan Vásquez, Martín Lobos y Cristian Acuña; Gustavo Mathier, Nicolás Pautasso, Jonatan Lastra y Joaquín Nazzi; Claudio Albarracín y Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.

UNL: Diego Salvagiot; Emiliano Mendoza, Venzatti, César Bitschin y Mingardi; Fernández Lamas, Andrés López Roman, Santiago Puebla y Fernando Aguirre; Natanael González y Brian Tarragona. DT: Leandro Sartor.

Goles: Brian Tarragona (UNL), Manuel Bustos (P) y Jonatan Lastra (P).

En el departamento San Cristóbal

En la Zona 6, el flamante campeón del Torneo Clausura Alberto Garau, Colón de San Justo aseguró el pasaje a la próxima instancia del certamen al derrotar en el estadio Rafael Pepa de Villa Trinidad a Libertad por 2 a 1 bajo el referato de Robertino Rosas de la Liga Esperancina de Fútbol.

El marcador lo abrió a los 23 minutos del primer tiempo Rodrigo Puebla, mientras que a los 32 lo igualó transitoriamente Osval Arroyo. En el complemento, a los 18 minutos, Alexis Palacios le puso cifras definitivas al pleito disputado en el departamento San Cristóbal. De este modo, Colón de San Justo clasificó primero en su zona y continúa en competencia, desconociendo todavía el rival de la próxima instancia.

image.png El flamante campeón del Alberto Garau, Colón de San Justo, derrotó a Villa Trinidad y clasificó primero en su zona. foto gentileza Américo Muntaner.

En el otro cruce del grupo, Gimnasia FC de Vera derrotó a Huracán de Villa Ocampo por 3 a 2 con el arbitraje de Nicolás Ojeda de Reconquista. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 16, Libertad de Villa Trinidad 10, y Gimnasia de Vera 5 y Huracán de Villa Ocampo 2.

En la Zona 7, en barrio Parque, Ben Hur de Rafaela fue categórico ante Argentino de Franck al golearlo por 7 a 0, con lo que aseguró la clasificación a la próxima instancia. Los goles para la BH fueron conseguidos por Joaquín Castellano, Sebastián Jiménez en dos oportunidades, Diego López, José Leal en contra y Maximiliano Weisheim. Por su parte, Juventud de Esperanza goleó a 9 de Julio de Arocena por 7 a 1, pero clasificó el equipo rafaelino de la BH por diferencia de goles.