Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santa Fe

Por las adversas condiciones climáticas se debieron dar por suspendidos los cruces finales, pero por reglamento las Tiburonas se consagraron ganadoras en la femenina

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 09:53hs
El Quillá se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santa Fe.

El Quillá se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santa Fe.

Las condiciones climáticas obligaron a suspender los cruces decisivos y, conforme al reglamento del certamen, la definición del torneo se realizó mediante sorteo. Las damas de El Quillá y los caballeros de Universitario de Rosario resultaron los campeones.

El Quillá se consagró campeón

Precisamente, esos elencos debían enfrentarse entre sí en ambas instancias concluyentes de las dos ramas. Inclusive, el duelo previo entre Banco y Naútico Hacoaj también tuvo la misma resolución ante el diluvio que hubo cuando faltaban 15 minutos para que termine el cotejo.

Hasta ese momento, las acciones iban igualadas 2-2, tras la remontada de las chicas de Daniel De Petre que caían 2-0. Las Kresteras que venían de caer 2-0 en semifinales contra las “aurinegras” del sur provincial, obtuvo el tercer lugar por el desempate.

En tanto que, las porteñas perdieron 1-0 ante El Quillá. Estudiantes de Paraná quedó en el quinto puesto al vencer 1-0 a CRAI. Ambos sostuvieron este cruce, tras dejar en el camino a SFRC como fue el caso de las “gitanas” por 1-0 y a Atlético del Rosario, 4-1 a favor de las entrerrianas.

Santa Fe RC se despidió con su única alegría en el certamen. El “tricolor” abrió la jornada dominical con el empate sin goles contra Hacoaj. Luego de perder ante CRAI, le ganó 2-1 a Plaza en la cancha de El Quillá.

Uni de Rosario festejó en los caballeros

Los primeros en salir a escena hoy fueron Talleres y Universitario. Hubo empate 1-1 a lo que siguió el triunfo de Rowing 1-0 sobre El Quillá. Con ese resultado, el “tiburón” estaba obligado a vencer a La Salle para acceder a la final.

Recién sobre el epílogo del duelo ante el “colegial”, la línea del Parque Belgrano rompió el equilibrio y sentenció el triunfo que le valió su lugar en la final.

Fue con goles de Lorenzo Bertone e Iván Méndez, ambos desde dos fijos. El bronce quedó en manos de Talleres que ante Rowing, se impuso 2-0.

Más allá del desenlace, el torneo se desarrolló con encuentros intensos y equipos que sostuvieron protagonismo durante las dos jornadas. El certamen dejó partidos de alto ritmo y paridad en varios cruces.

La propuesta volvió a ofrecer un escenario de exigencia y rodaje, consolidándose como una cita relevante para los equipos de cara al inicio de la temporada oficial.

El Quillá campeón Santa Fe
Noticias relacionadas
Villa Dora se impuso a UVT en el tie break y es puntero de la Zona A.

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

colon volvio a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

dura caida de union ante independiente de oliva en el gigante de la ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

newells busca cortar la racha ante deportivo riestra en el guillermo laza

Newell's busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Lo último

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Último Momento
La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus