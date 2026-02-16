El Quillá se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santa Fe.

Por las adversas condiciones climáticas se debieron dar por suspendidos los cruces finales, pero por reglamento las Tiburonas se consagraron ganadoras en la femenina

Las condiciones climáticas obligaron a suspender los cruces decisivos y, conforme al reglamento del certamen, la definición del torneo se realizó mediante sorteo . Las damas de El Quillá y los caballeros de Universitario de Rosario resultaron los campeones.

Precisamente, esos elencos debían enfrentarse entre sí en ambas instancias concluyentes de las dos ramas. Inclusive, el duelo previo entre Banco y Naútico Hacoaj también tuvo la misma resolución ante el diluvio que hubo cuando faltaban 15 minutos para que termine el cotejo.

Hasta ese momento, las acciones iban igualadas 2-2, tras la remontada de las chicas de Daniel De Petre que caían 2-0. Las Kresteras que venían de caer 2-0 en semifinales contra las “aurinegras” del sur provincial, obtuvo el tercer lugar por el desempate.

En tanto que, las porteñas perdieron 1-0 ante El Quillá. Estudiantes de Paraná quedó en el quinto puesto al vencer 1-0 a CRAI. Ambos sostuvieron este cruce, tras dejar en el camino a SFRC como fue el caso de las “gitanas” por 1-0 y a Atlético del Rosario, 4-1 a favor de las entrerrianas.

Santa Fe RC se despidió con su única alegría en el certamen. El “tricolor” abrió la jornada dominical con el empate sin goles contra Hacoaj. Luego de perder ante CRAI, le ganó 2-1 a Plaza en la cancha de El Quillá.

Uni de Rosario festejó en los caballeros

Los primeros en salir a escena hoy fueron Talleres y Universitario. Hubo empate 1-1 a lo que siguió el triunfo de Rowing 1-0 sobre El Quillá. Con ese resultado, el “tiburón” estaba obligado a vencer a La Salle para acceder a la final.

Recién sobre el epílogo del duelo ante el “colegial”, la línea del Parque Belgrano rompió el equilibrio y sentenció el triunfo que le valió su lugar en la final.

Fue con goles de Lorenzo Bertone e Iván Méndez, ambos desde dos fijos. El bronce quedó en manos de Talleres que ante Rowing, se impuso 2-0.

Más allá del desenlace, el torneo se desarrolló con encuentros intensos y equipos que sostuvieron protagonismo durante las dos jornadas. El certamen dejó partidos de alto ritmo y paridad en varios cruces.

La propuesta volvió a ofrecer un escenario de exigencia y rodaje, consolidándose como una cita relevante para los equipos de cara al inicio de la temporada oficial.