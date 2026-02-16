Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Unión, que venía de vencer a Instituto en Alta Córdoba, sufrió una dura derrota como visitante ante Independiente de Oliva por 103-75.

Después del envión anímico que significó la victoria frente a Instituto en Alta Córdoba, Unión no logró sostener el impulso y este domingo sufrió una dura derrota como visitante por la Liga Nacional. El Tatengue cayó 103-75 ante Independiente de Oliva, que cerró febrero con una actuación contundente.

El equipo dirigido por Ariel Rearte no pudo repetir la intensidad ni la eficacia mostrada en su presentación anterior y se vio superado desde el inicio por un rival que impuso condiciones en ambos costados de la cancha.

Un trámite dominado por el local

A diferencia del juego disputado en Santa Fe semanas atrás, esta vez los conducidos por Martín González marcaron el ritmo desde el salto inicial. Con un alto ritmo de juego, transiciones rápidas y gran efectividad, Independiente encontró ventajas claras y no permitió reacción visitante.

El primer cuarto ya mostró la tendencia: 23-16 para el conjunto de Oliva. Con el correr de los minutos, la diferencia fue creciendo hasta llegar al descanso largo con un 52-39 que reflejaba la superioridad local. En el tercer segmento, el dominio se volvió abrumador. Con los aportes de Marcucci, Rolfi, Conrradi y Vallejos, el marcador se estiró a 84-58, dejando el último período como un simple trámite.

Conrradi y Rolfi, determinantes

La gran figura de la noche fue Francisco Conrradi, autor de 21 puntos y 7 rebotes. A su lado, Fortunato Rolfi completó una planilla brillante con 19 tantos, 7 rebotes y 7 asistencias. Ambos lideraron a un Independiente que se mostró sólido, dinámico y eficaz.

En Unión, el más destacado fue Yeferson Guerra, con 17 puntos y 4 rebotes, mientras que Daniel Hure sumó 13 unidades. Sin embargo, el equipo santafesino nunca logró encontrar regularidad ni respuestas defensivas para frenar el vendaval local.

Síntesis del partido entre Independiente de Oliva y Unión

Independiente (O) 103: Francisco Conrradi 21, Agustín Cáffaro 12, Fortunato Rolfi 19, Agustín Pautasso 0, Rolando Vallejos 16 (FI); Enzo Filippetti 14, Gerónimo Tolosa 0, Nicolás Marcucci 17, Felipe Barrionuevo 2, Carlos Diez Hernández 0, Carlos Hurtado 2. DT: Martín González.

Unión 75: Franco Balbi 5, Yeferson Guerra 17, Emiliano Basabe 3, Daniel Hure 13, Theo Akwuba 10 (FI); Martín Cabrera 10, Federico Elías 8, Facundo Chamorro 0, Chris Vogt 0, Felipe Queiros 6, Pablo Spies 0, Agustín Ferrari 3. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 23-16, 52-39 y 84-58.

Árbitros: Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9.

Fuente: LNB y Marca Personal