Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Colón arrancó con el pie derecho la Primera Nacional 2026, y sumó su segundo triunfo al hilo en el Brigadier López. Los antecedentes.

16 de febrero 2026 · 12:44hs
Después de mucho tiempo, Colón volvió a experimentar una sensación que parecía lejana en el estadio Brigadier López: ganar dos partidos consecutivos como local en la Primera Nacional. Un dato que, más allá de lo estadístico, refleja el intento de reconstrucción tras una de las temporadas más turbulentas de su historia reciente.

Un arranque que ilusiona en Colón

El Sabalero debutó en la Zona A con un trabajado triunfo 2-1 frente a Deportivo Madryn, resultado que renovó expectativas en el inicio del torneo. Esa victoria se sumó al 1-0 ante Defensores Unidos (CADU), equipo que terminó descendiendo, en el último encuentro de la caótica temporada 2025.

LEER MÁS: Colón: ganar era necesario, convencer era urgente

Aquel tanto lo convirtió Christian Bernardi, quien luego continuó su carrera en Atlanta. Ese partido había significado apenas un alivio dentro de un año para el olvido, pero hoy toma otro valor: fue el punto de partida de una racha que Colón no lograba sostener en casa desde hacía mucho tiempo.

Un DT que empieza a sumar

El actual entrenador consiguió su segundo triunfo en ocho presentaciones. En su primer ciclo dentro de la misma temporada 2025 no había podido enderezar el rumbo de un equipo golpeado anímicamente, sin respuestas futbolísticas y sumido en una crisis profunda.

Colón festejo
Col&oacute;n arranc&oacute; a paso firme la temporada 2026 de la Primera Nacional, con un resonante triunfo en el Brigadier L&oacute;pez.

Colón arrancó a paso firme la temporada 2026 de la Primera Nacional, con un resonante triunfo en el Brigadier López.

Por eso, más allá de que la muestra todavía es corta, encadenar dos festejos en el Brigadier López representa un síntoma positivo en medio del proceso de reconstrucción.

Hay que retroceder varios meses

Para encontrar la última vez que Colón había ganado dos partidos seguidos como local en la Primera Nacional hay que remontarse al arranque de la temporada anterior. En la fecha 2 superó 2-1 a Nueva Chicago con goles de Emmanuel Gigliotti y Jorge Sanguina, mientras que Marcos Díaz, en contra, marcó el descuento del Torito.

Luego, en la fecha 4, venció 2-0 a Central Norte gracias a un penal de Christian Bernardi y otro tanto de Gigliotti.

Si se amplía aún más la búsqueda, aparece otra racha en 2024: triunfo 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la fecha 28 con gol de Genaro Rossi, y victoria también 1-0 en la fecha 30 frente a Deportivo Morón con tanto de Nicolás Talpone.

Un dato que invita a creer

En un club golpeado por una temporada caótica y una de las más difíciles en la categoría, volver a enlazar triunfos en casa no es un detalle menor. El Brigadier López necesita transformarse otra vez en un escenario de presión para los rivales y confianza para el equipo.

LEER MÁS: El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Colón dio el primer paso. Ahora el desafío será sostener la racha y convertir este pequeño envión en una señal clara de que el proceso, finalmente, empezó a cambiar.

Colón Brigadier López Primera Nacional
