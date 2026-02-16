Uno Santa Fe | Policiales | evento

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

El boliche ubicado en el acceso a Alto Verde superaba ampliamente el aforo permitido y se detectó venta de alcohol a adolescentes. El evento fue interrumpido, sin clausura del lugar

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de febrero 2026 · 15:41hs
Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

Un operativo conjunto de control de nocturnidad derivó en la suspensión de un evento masivo durante la madrugada de este domingo en el boliche Nativo ubicado en el ingreso al barrio Alto Verde.

Durante la inspección, los agentes constataron que el establecimiento, habilitado para 500 personas, registraba una concurrencia superior a 1.800 asistentes, superando ampliamente el aforo permitido y generando una situación de riesgo.

nativo 2

Menores y expendio de alcohol

Además del exceso de público, los inspectores detectaron la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. En el lugar fueron identificados cinco adolescentes de entre 15 y 16 años, pese a que el evento había sido promocionado bajo la modalidad “+16”.

Esta categoría, según remarcaron las autoridades, no habilita bajo ningún concepto la venta de alcohol a menores.

Ante las irregularidades detectadas, se dispuso el cese inmediato de la actividad y el desalojo preventivo del lugar. Para garantizar una desconcentración segura, el personal policial acompañó al público hasta las inmediaciones del Puente Oroño, evitando incidentes.

Desde los organismos intervinientes aclararon que el boliche no fue clausurado ni inhabilitado, sino que se trató de una suspensión del evento.

WhatsApp Video 2026-02-16 at 14.19.13

Infracciones labradas

Durante el procedimiento, se confeccionaron actas por distintas faltas, entre ellas: venta de alcohol a menores, desarrollo de actividad sin autorización correspondiente, falta de certificado de control de plagas e incumplimiento de la Ordenanza 7882.

Isla Sirgadero 1

La palabra oficial

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, explicó que el operativo se activó tras verificar el exceso de aforo y la presencia de menores. “Estaba autorizado para 500 personas y llegaron a ser más de 1.800. Por eso se decidió interrumpir el evento y desalojar el lugar”, indicó. También remarcó que la intervención se enmarca en los controles que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos procedimientos forman parte de una política sostenida de fiscalización en espacios recreativos, especialmente durante los fines de semana y en el marco del operativo de verano, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo a los asistentes.

• LEER MÁS: La Provincia comenzó con el plan de intervención en la Isla Sirgadero para restaurar el equilibrio ambiental

evento boliche personas
Noticias relacionadas
El detenido por el intento de robo en el microcentro santafesino

Rompió la vidriera de un local en el microcentro para robar y fue aprehendido

doble homicidio en rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

Doble homicidio en Rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

apuntaron con un arma a la policia, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 anos

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Lo último

Revelan cómo cayó la casa de apuestas ilegales que operaba en una vivienda metida en el corazón de la ciudad

Revelan cómo cayó la casa de apuestas ilegales que operaba en una vivienda "metida en el corazón de la ciudad"

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Último Momento
Revelan cómo cayó la casa de apuestas ilegales que operaba en una vivienda metida en el corazón de la ciudad

Revelan cómo cayó la casa de apuestas ilegales que operaba en una vivienda "metida en el corazón de la ciudad"

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus