Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

El boliche ubicado en el acceso a Alto Verde superaba ampliamente el aforo permitido y se detectó venta de alcohol a adolescentes. El evento fue interrumpido, sin clausura del lugar

Un operativo conjunto de control de nocturnidad derivó en la suspensión de un evento masivo durante la madrugada de este domingo en el boliche Nativo ubicado en el ingreso al barrio Alto Verde .

Durante la inspección, los agentes constataron que el establecimiento, habilitado para 500 personas , registraba una concurrencia superior a 1.800 asistentes , superando ampliamente el aforo permitido y generando una situación de riesgo.

Menores y expendio de alcohol

Además del exceso de público, los inspectores detectaron la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. En el lugar fueron identificados cinco adolescentes de entre 15 y 16 años, pese a que el evento había sido promocionado bajo la modalidad “+16”.

Esta categoría, según remarcaron las autoridades, no habilita bajo ningún concepto la venta de alcohol a menores.

Ante las irregularidades detectadas, se dispuso el cese inmediato de la actividad y el desalojo preventivo del lugar. Para garantizar una desconcentración segura, el personal policial acompañó al público hasta las inmediaciones del Puente Oroño, evitando incidentes.

Desde los organismos intervinientes aclararon que el boliche no fue clausurado ni inhabilitado, sino que se trató de una suspensión del evento.

Infracciones labradas

Durante el procedimiento, se confeccionaron actas por distintas faltas, entre ellas: venta de alcohol a menores, desarrollo de actividad sin autorización correspondiente, falta de certificado de control de plagas e incumplimiento de la Ordenanza 7882.

La palabra oficial

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, explicó que el operativo se activó tras verificar el exceso de aforo y la presencia de menores. “Estaba autorizado para 500 personas y llegaron a ser más de 1.800. Por eso se decidió interrumpir el evento y desalojar el lugar”, indicó. También remarcó que la intervención se enmarca en los controles que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos procedimientos forman parte de una política sostenida de fiscalización en espacios recreativos, especialmente durante los fines de semana y en el marco del operativo de verano, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo a los asistentes.

