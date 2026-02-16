Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Los empleados tienen varios meses de duda salarial y denuncian el corte de los aportes a obras sociales. Las localidades donde están las plantas santafesinas sienten el impacto en sus economías.

Trabajadores de la empresa Lácteos Verónica atraviesan una angustiante situación de incertidumbre y continúan con varios meses de deuda salarial mientras esperan novedades sobre una posible venta de la firma, que tiene tres plantas en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi).

Según relató Walter, empleado del sector ventas en la ciudad de Santa Fe, al programa De boca en boca (Radio 2), los trabajadores no cobraron diciembre ni enero y solo les pagaron la mitad del aguinaldo. Además, en lo que va de febrero les depositaron 37 mil pesos en dos veces.

Ahora esperan conocer si podrán acceder a subsidios que gestionan los presidentes comunales de las localidades afectadas por el impacto económico de la crisis en la empresa.

“Esta empresa empezó a flaquear hace varios años, es un vaciamiento de la empresa, la dejaron venir abajo, pero se mantuvo gracias a los empleados que dependen de su fuente de trabajo”, expresó el empleado.

Además, denunció que los titulares de la firma “no están haciendo los aportes que descuentan a sus trabajadores para las obras sociales, sabiendo que hay familias con hijos enfermos”.

“Hay empleados que mandaban a sus hijos a estudiar a Rosario y les tuvieron que decir que debían dejar de estudiar porque no los podían mantener más. Es complejo y muy doloroso”, añadió.

Por otra parte, dijo que no tienen ningún tipo de comunicación con los representantes de la empresa.

“Según el gremio, la empresa tiene compradores pero nunca cierran el trato. El gremio lo venía viendo hace años y ahora empezó con medidas de fuerza, pero ya es tarde”, añadió Walter en diálogo con Radio 2.

Puestos de trabajo

La crisis de Lácteos Verónica se profundizó en sus tres plantas de Santa Fe —Clason, Lehmann y Suardi— y pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo directos. La producción está prácticamente paralizada y los trabajadores arrastran salarios impagos. Aunque la empresa no formalizó el cierre, en los hechos las plantas quedaron vaciadas: no hay actividad y hasta el transporte que llevaba al personal dejó de circular.

La firma había acordado el pago semanal de un millón de pesos para regularizar sueldos atrasados, pero ese esquema se cayó el 8 de enero, según el medio especializado Bichos de Campo. Desde septiembre, el único ingreso proviene de trabajos a fasón en la planta de Lehmann, donde se seca leche en polvo para terceros, sin perspectivas de ampliación. Las deudas también alcanzan a tambos y proveedores de servicios, lo que agravó la parálisis productiva. Ante la falta de tareas, los operarios se presentan en las paradas habituales del colectivo y certifican el incumplimiento empresarial mediante exposiciones civiles.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe señalaron que se gestionaron financiamiento, vínculos para garantizar materia prima y contactos con potenciales inversores, y que habrá nuevas reuniones con los dueños para buscar alternativas. El caso de Verónica se suma al de SanCor, Arsa y La Suipachense, otras empresas históricas del sector lácteo que atraviesan concursos de acreedores, cheques rechazados y conflictos laborales. En conjunto, más de 2.200 trabajadores enfrentan atrasos salariales o suspensiones, en un escenario que combina la fragilidad de actores medianos con la concentración y llegada de capitales a los grandes jugadores del mercado.

