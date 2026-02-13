Uno Santa Fe | Policiales | entradera

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Sucedió en una vivienda de Saavedra al 5300. El propietario constató el robo millonario, denunció el suceso a la Policía y cuando llegaron los oficiales sufrió una descompensación y fue asistido por un médico del SIES 107

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de febrero 2026 · 10:39hs
La vivienda

gentileza

La vivienda, blanco de los delincuentes, en el barrio Ciudadela

Antes de la medianoche, el propietario arribó a su vivienda ubicada en calle Saavedra al 5300 y se encontró con parte del portón de acceso dañado y las rejas metálicas tiradas en el piso. Al ingresar al interior, observó que todo estaba completamente revuelto. Al revisar el lugar donde guardaba dinero en efectivo, constató el faltante de 50 mil dólares, $2.000.000 y cinco relojes de gran valor.

De inmediato realizó la denuncia al 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 9° y del Comando Radioeléctrico, quienes dialogaron con la víctima del robo. Durante el procedimiento, el hombre —de 71 años— se descompuso súbitamente y debió ser asistido por un médico.

Investigación

Los efectivos de Orden Público y de Cuerpos que actuaron en primera instancia buscaron testigos entre los vecinos que aún permanecían despiertos. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que podrían aportar imágenes sobre él o los delincuentes que perpetraron el golpe.

De las primeras averiguaciones surge que no se habría tratado de un robo al voleo, sino de un hecho planificado, ejecutado cuando observaron salir al morador.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), tanto en el interior del inmueble como en su perímetro. De acuerdo con los primeros indicios, las huellas de calzado halladas permitirían presumir que habrían participado varios ladrones.

