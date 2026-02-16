Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón no logra encontrar regularidad en la Conferencia Norte. En el Roque Otrino, perdió 88-79 ante Villa San Martín y quedó con récord 6-15.

16 de febrero 2026 · 09:08hs
Diego Concreto – Prensa Colón

Colón intentó reaccionar sobre el final, pero la historia ya estaba sentenciada. El equipo chaqueño, conducido por Eduardo Japez, dominó el trámite desde el inicio con intensidad, efectividad y una figura excluyente.

Centeno, imparable

Elian Centeno fue el dueño del partido. El escolta arrancó encendido —14 puntos en el primer cuarto— y terminó con 33 unidades, siendo determinante para que la visita sacara diferencias rápidas y manejara el ritmo con autoridad.

Colón, dirigido por Leandro Spies, volvió a mostrar falencias estructurales: sufrió en la pintura, no logró imponerse en los rebotes y tardó demasiado en encontrar gol externo. De hecho, el primer triple rojinegro llegó recién en el intento número 14, un dato que grafica la falta de eficacia.

Los parciales (14-28, 30-47 y 49-64) marcaron con claridad el desarrollo. Villa San Martín golpeó en cada tramo clave y dejó sin respuestas al local.

Reacción de Colón que no alcanzó

En el último cuarto, con más orgullo que juego asociado, el Sabalero logró achicar la brecha y dejó el marcador en 88-79. Hans Feder Ponce (22 puntos) y Joaquín Fernández (20) encabezaron la remontada tardía, aunque nunca hubo sensación real de partido abierto.

La derrota se suma a una racha adversa que ya llega a cuatro presentaciones consecutivas y que empieza a preocupar en la tabla. La buena noticia es que la caída de Huracán (LH) le permite, por ahora, evitar el último escalón.

Lo que viene para Colón

Colón tendrá la oportunidad de redimirse el domingo 22, cuando reciba en el Roque Otrino a Amancay de La Rioja. Será un duelo clave para cortar la sequía y empezar a enderezar un presente que se volvió cuesta arriba en la recta media del torneo.

Síntesis del partido entre Colón y Villa San Martín

Colón 79: Joaquín Fernández 20, Bautista Fernández 3, Germán González 15, Hans Feder Ponce 22, Andrés Jaimes 6 (FI); Santiago Costa 9, Estanislao Crespi 0, Franco Mierke 2, Thiago Chemez 0, Juan Lozano 4.

DT: Leandro Spies.

Villa San Martín 88: Favio Vieta 10, Emir Pérez Barrios 2, Lautaro Florito 14, Estéfano Simondi 11, Elian Centeno 33 (FI); Santiago Rath 0, Facundo Gago 5, Agustín Camisasca 11, Rómulo Gusmao 2.

DT: Eduardo Japez.

Parciales: 14-28, 30-47 y 49-64.

Árbitros: Gustavo D’Anna e Iván Huck.

Estadio: Roque Otrino.

Fuente: Marca Personal

Colón Roque Otrino Villa San Martín
