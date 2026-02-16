Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Central Norte de Salta habría acelerado para sumar al Pulga Rodríguez. La contestación del exjugador de Colón da un indicio claro sobre su futuro.

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 12:09hs
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

UNO / José Busiemi

La noticia sacudió el mundo rojinegro. Luis Miguel Rodríguez, uno de los máximos referentes de la historia reciente de Colón, estaría decidido a ponerle punto final a su carrera profesional. La versión tomó fuerza luego de que desde Central Norte confirmaran que el delantero rechazó una propuesta para sumarse al equipo salteño.

Una respuesta que impacta en Colón

El presidente del Cuervo, Leandro Etchezar, reveló públicamente que existió un ofrecimiento concreto para incorporar al Pulga a la Primera Nacional. Sin embargo, la contestación del jugador fue clara: su intención sería quedarse en Tucumán e incluso no continuar jugando al fútbol.

LEER MÁS: El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Según explicó el dirigente, la negativa no estuvo vinculada a lo económico, sino a cuestiones personales y familiares. Incluso deslizó que Rodríguez ya tenía tomada la determinación de no seguir compitiendo, una frase que rápidamente repercutió en el entorno sabalero.

El 2025 con Colón, ¿su último capítulo?

Si esta decisión se confirma, el 2025 con la camiseta rojinegra habría sido el tramo final de una carrera marcada por momentos históricos. Tras su regreso al club, el Pulga volvió para asumir un rol protagónico pero estuvo muy lejos de las expectativas.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Luis Rodríguez
Pulga Rodr&iacute;guez jug&oacute; poco y no estuvo a la altura de lo esperado en su &uacute;ltima etapa en Col&oacute;n.

Pulga Rodríguez jugó poco y no estuvo a la altura de lo esperado en su última etapa en Colón.

Para el hincha de Colón, pensar que aquel último partido pudo haber sido la despedida definitiva genera una mezcla de orgullo y nostalgia. Rodríguez no fue un jugador más: fue símbolo, capitán y figura determinante en las etapas más trascendentes del club.

Un legado que trasciende estadísticas

Más allá de que el anuncio oficial todavía no llegó, el fuerte indicio de un retiro inminente abre un capítulo especial en la historia reciente sabalera. El Pulga dejó una huella imborrable, no solo por sus goles y asistencias, sino por su identificación con la camiseta y su influencia en el grupo.

LEER MÁS: Colón: ganar era necesario, convencer era urgente

Si el delantero decide colgar los botines, Colón no solo perderá a un futbolista distinto: despedirá a uno de los grandes ídolos de su gente. Y el fútbol argentino, a uno de esos talentos capaces de cambiar un partido con una sola intervención.

Colón Pulga Rodríguez Central Norte
Noticias relacionadas
el sentido mensaje de lertora en su regreso a colon: vamos por ese deseado ascenso

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

colon volvio a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

federico lertora, el regreso del corazon campeon para liderar el sueno sabalero

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

ganar era necesario, convencer era urgente para colon

Ganar era necesario, convencer era urgente para Colón

Lo último

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Último Momento
La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus