Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Central Norte de Salta habría acelerado para sumar al Pulga Rodríguez. La contestación del exjugador de Colón da un indicio claro sobre su futuro.

La noticia sacudió el mundo rojinegro. Luis Miguel Rodríguez, uno de los máximos referentes de la historia reciente de Colón , estaría decidido a ponerle punto final a su carrera profesional. La versión tomó fuerza luego de que desde Central Norte confirmaran que el delantero rechazó una propuesta para sumarse al equipo salteño.

El presidente del Cuervo, Leandro Etchezar, reveló públicamente que existió un ofrecimiento concreto para incorporar al Pulga a la Primera Nacional. Sin embargo, la contestación del jugador fue clara: su intención sería quedarse en Tucumán e incluso no continuar jugando al fútbol .

LEER MÁS: El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Según explicó el dirigente, la negativa no estuvo vinculada a lo económico, sino a cuestiones personales y familiares. Incluso deslizó que Rodríguez ya tenía tomada la determinación de no seguir compitiendo, una frase que rápidamente repercutió en el entorno sabalero.

El 2025 con Colón, ¿su último capítulo?

Si esta decisión se confirma, el 2025 con la camiseta rojinegra habría sido el tramo final de una carrera marcada por momentos históricos. Tras su regreso al club, el Pulga volvió para asumir un rol protagónico pero estuvo muy lejos de las expectativas.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Luis Rodríguez Pulga Rodríguez jugó poco y no estuvo a la altura de lo esperado en su última etapa en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Para el hincha de Colón, pensar que aquel último partido pudo haber sido la despedida definitiva genera una mezcla de orgullo y nostalgia. Rodríguez no fue un jugador más: fue símbolo, capitán y figura determinante en las etapas más trascendentes del club.

Un legado que trasciende estadísticas

Más allá de que el anuncio oficial todavía no llegó, el fuerte indicio de un retiro inminente abre un capítulo especial en la historia reciente sabalera. El Pulga dejó una huella imborrable, no solo por sus goles y asistencias, sino por su identificación con la camiseta y su influencia en el grupo.

LEER MÁS: Colón: ganar era necesario, convencer era urgente

Si el delantero decide colgar los botines, Colón no solo perderá a un futbolista distinto: despedirá a uno de los grandes ídolos de su gente. Y el fútbol argentino, a uno de esos talentos capaces de cambiar un partido con una sola intervención.