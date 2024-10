El Quillá y Ben Hur de Rafaela no se sacaron ventajas en Santo Tomé

El Quillá no pudo con Ben Hur de Rafaela y empató 0 a 0.

El Quillá no pudo con Ben Hur en Santo Tomé

Por la Zona 2 de la región Litoral Sur, y en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Náutico El Quillá empató 0 a 0 frente a Ben Hur de Rafaela bajo el arbitraje de Jesuán Nicola de la Liga Esperancina. El partido no fue bueno, más bien chato, y con alguna luz de esperanza en el complemento para los del parque Belgrano, que finalmente no pudo concretar. Los dirigidos por Martín Mazzoni buscaron reponerse de la derrota del domingo pasado ante Libertad Trinidad de Villa Trinidad por 3 a 0, pero no pudieron ante un rival que se conformó con el empate. La BH llegaba de ganarle a Miramar de Arroyo Aguiar.

En la primera etapa, la visita pudo marcar la diferencia, sin embargo no pudo doblegar al elenco Tiburón, y en el complemento, el local buscó abrir el marcador pero se quedó con buenas intenciones. En la próxima fecha, Náutico El Quillá será local de Atlético Miramar de Arroyo Aguiar, elenco de la Liga Paivense, y el conjunto rafaelino, volverá a ser anfitrión ante Libertad de Villa Trinidad en el estadio Néstor Zenklusen, ubicado en barrio parque Ilolay.

Regional2.jpg El cotejo válido por la segunda fecha de la Zona 2 se disputó en Independiente de Santo Tomé.

La gran novedad de la tarde fue la grave lesión del defensor local, Lautaro Marchionatti, quien primero fue retirado en camilla, y luego, en ambulancia, trasladado al sanatorio Garay, donde se le diagnosticó fractura de tibia y perone, por lo que quedó internado, y en la semana será intervenido quirúrgicamente. Esa lesión se suma a la que sufrió entre semana, por el torneo local de Liga Santafesina, Nicolás Cometto, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados. Dos bajas importantes, en un equipo que está jugando dos competencias en paralelo.

El Quillá: Emiliano Sterli; Maximiliano Piccinino, Pablo Bernia, Juan Gómez y Lautaro Marchionatti; Joaquín Felizia, Santiago Ingino, Leandro Puig y Juan Manuel Chemes; Bautista Croci y Emanuel Vatt. DT: Martín Mazzoni. Suplentes: Federico Appendino, Santiago Sánchez, Lautaro Pochón, Lorenzo Scozzina, Lucio López, Victor Mecoli y Bautista Croci.

Regional3.JPG En la próxima fecha, el Tiburón santafesino recibirá a Miramar de Arroyo Aguiar de la Liga Paivense.

Colón de San Justo festejó en Rafaela

En el estadio Los Nogales de la ciudad de Rafaela, Colón de San Justo consiguió derrotar a Ferro Carril del Estado por 2 a 0, y se afirma en la punta de la Zona 3. Para el Conquistador los goles llegaron por intermedio de Tomás Baroni y Ezequiel Gómez, a los 33 y 48 minutos del segundo tiempo respectivamente. En la fecha pasada, el conjunto de Miguel Restelli había superado a Juventud de Esperanza, también por 2 a 0, y con goles de Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracín.

En la jornada del domingo, en el Portón del Norte, en el estadio Coloso del Oeste y por la Zona 4, Sanjustino, campeón de la Liga Santafesina, recibe a Sportivo Norte de Rafaela desde las 17. Los designados para controlar las acciones son Gastón Regenhardt, Gabriel Pascua y Hugo Pastor de la Liga Galvense. El Matador se despertó tarde en San Carlos y no le alcanzó más que para recortar diferencias en el marcador contra Central. En tanto que los rafaelinos vienen de derrotar a su par coterráneo, Peñarol, 1 a 0 y de penal.

Fotos: UNO Santa Fe