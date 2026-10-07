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Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

El volante del Como italiano homenajeó al capitán argentino en redes y destacó el privilegio de haber compartido con él el Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 18:38hs
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Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó mensajes de admiración de distintas generaciones y Nicolás Paz no fue la excepción. El mediocampista del Como italiano utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al capitán, recordar los momentos compartidos y remarcar la importancia que tuvo haber coincidido con él en la última etapa de su carrera.

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El sentido mensaje de Nico Paz para Messi

Paz, de 22 años, eligió Instagram para expresar sus sensaciones después del último partido de Messi con la camiseta argentina. El mediocampista destacó todo lo que significó el rosarino para el fútbol nacional y lo ubicó en el lugar más alto de la historia.

El futbolista surgido en el Real Madrid también reconoció que Messi fue una figura fundamental durante su infancia y que, con el paso del tiempo, terminó teniendo la posibilidad de compartir vestuario con aquel jugador que admiraba desde chico.

“Se despidió de la Selección el mejor jugador de la historia”, escribió Paz, quien además dejó en claro cuánto se sentirá la ausencia del capitán dentro del seleccionado.

El volante resaltó especialmente la influencia de Messi sobre varias generaciones de argentinos y lo definió como alguien que permitió “soñar y disfrutar” durante años. Para Paz, haber formado parte de ese recorrido fue una experiencia imposible de olvidar.

El recuerdo del Mundial y un gesto especial

Nico Paz tuvo la posibilidad de compartir con Messi la convocatoria para el Mundial 2026, una experiencia que ahora adquiere todavía más valor luego de la decisión del capitán de cerrar su etapa con la Selección.

El mediocampista también destacó la alegría de haber vivido junto a él momentos especiales, especialmente durante esta última presentación ante Benín, que terminó con triunfo argentino por 3-0.

En su publicación, Paz agradeció los años compartidos y admitió que extrañará al máximo referente de la Albiceleste. El mensaje reflejó además el vínculo que se generó entre ambos dentro del plantel.

Como si las palabras no fueran suficientes, el futbolista realizó otro gesto en las redes sociales: modificó sus fotos de perfil tanto en Instagram como en X. En ambas plataformas eligió una imagen junto a Messi, en la que aparecen abrazados durante los festejos de uno de los goles del último partido.

De esta manera, Nico Paz se sumó a la larga lista de jugadores que despidieron públicamente a Messi y dejó una muestra del impacto que tuvo compartir cancha y vestuario con el futbolista que marcó una época en la Selección Argentina.

Nicolás Paz Messi
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