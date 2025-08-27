El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El chileno Paulo Díaz será exigido este miércoles en River y si responde, Gallardo lo mandaría a la cancha como titular este jueves ante Unión

River volvió a los entrenamientos el martes por la tarde y este miércoles realizará el último ensayo antes de viajar a Mendoza para medirse este jueves contra Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Sin dar declaraciones post empate ante Lanús, el DT Marcelo Gallardo quiere poner todo lo que tiene a disposición, considerando que es un certamen donde también hay un boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

La vuelta del chileno Díaz es una incógnita

La gran incógnita en el Millonario pasa por la presencia del chileno Paulo Díaz. Se recupera de un traumatismo sufrido en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores y, si supera las pruebas físicas, será titular. De lo contrario, Lautaro Rivero ocupará su lugar.

El resto del sistema defensivo de River sale de memoria como viene ocurriendo hace varios partidos: Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel en el carril derecho, Lucas Martínez Quarta en la zaga y Marcos Acuña en el carril izquierdo.

De mitad de cancha para adelante

En el mediocampo, el Muñeco mantendría el tridente que utilizó en la Libertadores: Enzo Pérez, Nacho Fernández y Giuliano Galoppo. La diferencia respecto al partido ante Libertad es que esta vez el DT sumará un delantero más y saca a un volante.

Y en ofensiva, después de mucho esperar, el orientador finalmente podrá utilizar el ataque que pensó desde la llegada de Maxi Salas. El número 7 se meterá otra vez en el once titular para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi.