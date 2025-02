El remo de Regatas reconoció a nadadores santafesinos

Sin dudas que el año deportivo para la región se puso en marcha con la vuelta la prueba de aguas abiertas que los santafesinos no querían dejar de escapar. El regreso de la competencia fue muy bien recibido tanto en la capital provincial como a lo largo del trayecto, de los 57 kilómetros, básicamente por el apoyo del público, y también lo que se logró en materia deportiva y de turismo. Por ello, días pasados, en el club Regatas se realizó un acto de reconocimiento deportivo a algunos de los exponentes que participaron en la 47° edición de la Maratón de aguas abiertas Santa Fe-Coronda.

El ex campeón del mundo de aguas abiertas, y ahora organizador de la prueba, Diego Degano contó que "En este mismo lugar, Alejandro Larriera presenta el libro, a mediados de octubre, y me encuentro con los miembros de la Asociación Maratón Acuático Río Coronda, y ya se estaba generando un run run como que la maratón se volvía a realizar. Fue en ese momento en el que ellos me propusieron sumarme a la organización de la misma"

"Así arrancó la cosa, y si ustedes me preguntan cual fue mi camino durante los dos meses y medio, en los cuales yo me imaginaba el domingo 2 de febrero, la verdad es que no tenia mucha confianza. Y por eso el fuera de escala en lo que fue el domingo. Hice un análisis de que veníamos a recuperar algo, la maratón había salido del radar de los nadadores a nivel mundial y fue todo un desafío"

Desde el área de remo de Regatas señalaron que "Un equipo de 14 remeros de diferentes edades y categorías recorrieron 50km de lo que fue, no solo un desafío deportivo, sino personal... Y ahí es cuando nos damos cuenta de que la diferencia entre lo imposible y lo posible depende únicamente de la voluntad. Estamos felices de haber tenido la posibilidad de participar y llevar los colores verde y oro con nosotros".

image.png El santafesino Martín Carrizo fue reconocido por su tercer puesto en la última edición de la Santa Fe-Coronda.

Es importante destacar que Alejandro Larriera, en la edición 2025, participó de una posta histórica junto a figuras que han dejado su huella en la competencia. La posta tuvo la particularidad de que cada uno de los participantes debía nadar durante 15 minutos en forma alternada, completando todo el trayecto entre Santa Fe y Coronda. Junto al hijo del recordado Carlos Larriera, estuvieron el rosarino Claudio Plit, Jaime Lomelín, Celeste Puñet, John Morgan y Guillermo Vignolo.

Por su parte, otro que recibió una merecida distinción fue el sanjavierino Martín Carrizo, quien ocupó la tercera posición en la Maratón 2025, y es sin dudas, un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y dedicación. Tronco, como se lo conoce, ha nadado durante mucho tiempo en Regatas de Santa Fe, y en estos días ha sido merecedor de reconocimientos en San Javier, donde su padre dejó una huella imborrable en las aguas abiertas.

También recibieron un presente los integrantes del equipo de remo de Regatas de Santa Fe. Se trata de los 14 deportistas que acompañaron el evento uniendo las dos ciudades remando. Se trata de Estanislao Alzueta, Florencia Baker, Nazareno Barroso; Pablo Cancillieri; Gerónimo Fernández; Constanza Jacobo; Lucas Jacobo; Luka Ledesma; Milagros Mansilla, Agustín Marcipar, Sebastián Pereira, Lucía Pérez Baker, Matías Sbodio y Tobías Tiburzi.