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El Rey Balbuena tuvo un buen debut como rentado en el Centro Gallego

En su primera pelea como profesional, el santafesino Cristian Balbuena se impuso por puntos a Julio Tossoratto en el combate organizado por el Upper y gimnasio Parque Garay

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 08:59hs
El Rey Cristian Balbuena se impuso por puntos a Tossoratto de Morteros.

El Rey Cristian Balbuena se impuso por puntos a Tossoratto de Morteros.

Con notable éxito y una impecable organización se realizó un destacado festival boxístico en las instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia al 1357, ya que en la pelea principal hubo un debut y con triunfo del púgil santafesino Cristian Balbuena. La velada contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. El mismo tuvo como organizadores a Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay y a Luciano Fernández del Upper.

Un triunfo del Rey en el Centro Gallego

El púgil de nuestra ciudad y de 22 años tuvo un comienzo inolvidable como profesional en el mundo del boxeo. Sucede que en una dura e intensa pelea, ante un rival muy duro, que siempre da batalla, el santafesino Cristian Balbuena se impuso por puntos ante Julio César Tosoratto. Fue una gratificante victoria, en un pleito pactado a cuatro asaltos y que tuvo como árbitro al corondino Ariel Morúa, ante un gran marco de público.

El boxeador entrenado por Lucho Fernández y representante del barrio Guadalupe Oeste tuvo un debut soñado y ante su gente. El Rey sostuvo que "la verdad es que estoy muy contento con el resultado de la pelea que hice. Creo que fue una buena actuación, me sentí fuerte, seguro, e hice el trabajo que tenía que hacer contra un oponente que fue bastante duro".

Cristian, que empezó a boxear a los 17 años, subrayó que "fue un oponente que tenía más experiencia, estoy muy contento con la victoria, con el evento como fue organizado, muy conforme con el gimnasio, con la gente que me hizo el aguante, así que estoy enfocado y preparado para seguir con estar y ver que me depara el futuro. Lo importante es haber ganado, ya que empezar de esa manera es muy bueno".

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En su debut como profesional, el p&uacute;gil entrenado en el Upper, se luci&oacute; en el Centro Gallego.

En su debut como profesional, el púgil entrenado en el Upper, se lució en el Centro Gallego.

Por su parte, Luciano Fernández, responsable técnico de Balbuena, comentó que "trajimos un rival duro, con experiencia, que ya tenía 15 peleas, y si bien, obviamente era contra nuestro debutante, la victoria se disfruta mucho más. Tosoratto tenía un récord negativo, era un boxeador muy duro, no lo bajaba nadie, no lo puede vencer nadie fácilmente. Como esto es bueno para Cristian, creo que teniendo en cuenta todo eso, anduvo muy bien. Tuvo un muy buen ritmo, los cuatro rounds".

El DT de Cristian subrayó que "cuando pasas a profesional cambia el vendaje, el guante cambia mucho, la pegada también, así que había que ver como se sentía Cristian y estuvo muy bien. Hizo un gran trabajo, cerradito, se dejó conectar los golpes en la guardia para empezar a sentir esa sensación del nuevo vendaje de los guantes, y cuando se dio cuenta que sí, que estaba preparado para recibir los golpes, comenzó a levantar su nivel".

Por último, el responsable del gimnasio Upper señaló que "si bien a mi entender ganó los cuatro rounds, ya repito, con un rival duro, ganó los cuatro asaltos, a medida que iban pasando los rounds iba sacando una diferencia un poco más notoria. Igualmente, en mi apreciación lo vi bien, y comenzar su carrera como profesional con una victoria y de local, es muy bueno y satisfactoria para todo lo que el viene trabajando".

Balbuena Centro Gallego pelea
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