El Rugby para la inserción no se detiene

Emiliano Dalla Fontana, uno de los responsables del proyecto Deporte Solidario lleva a cabo en la Unidad Penitenciaria 2, conocida como cárcel de Las Flores, un programa para destacar. El mismo lo comenzó con su hermano Matías, quien por estos días asumió una función importante dentro del Sedronar en Buenos Aires.

Con educación, deporte y oficio, los internos jugaron al rugby y posteriormente con una bandera quisieron resaltar el valor del deporte de la pelota ovalda, ya que por estos días algunos aprovecharon para descargar su ira contra un deporte lleno de valores.

En la actividad del pasado lunes, salieron a jugar al rugby unos 80 internos provenientes de once pabellones, que son los que participan del rugby para la inserción.

"No fue un día más para el programa rugby para la inserción, que es el que llevamos adelante con el proyecto Deporte Solidario. Si bien arrancó como una práctica más, hubo una actividad puntual" le dijo Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

El trabajador social manifestó que "la misma surgió por propia iniciativa de los internos, que eso tiene un valor superlativo, porque con esto que se vienen viviendo en las últimas semanas, si el rugby o el deporte mata, es una muestra que gracias al rugby se puede salir adelante".

050220 f2 rugby para la insercion en las flores.jpg Gentileza Proyecto Deporte Solidario

El ex integrante del plantel superior del CRAI sostuvo que "como decimos siempre, el rugby es una excusa, los chicos fueron aprendiendo y transformando, en cierta manera sus conductas para bien. Por eso decimos siempre que el rugby no mata, y fue una demostración que los valores del rugby llegan al lugar menos pensado".

En cuanto a lo que se realizó esta semana en Las Flores contó que "en el penal los internos fueron cambiando sus conductas y para bien, en este caso cuando terminó el entrenamiento, hicieron entrega de una bandera pintada por los internos, que concurren a un taller de pintura y tallado, en un mensaje claro y contundente que el deporte no mata".

"Los chicos quisieron demostrar que gracias al deporte, y al rugby en particular están viendo un futuro. El mensaje es que el deporte educa, no es violento, y por suerte es una alegría inmensa por el gesto, y porque la discusión de estos tiempos, en hechos demostramos como es el rugby", destacó el ex jugador de Atlético del Rosario.

Un tema importante para destacar es que los internos, de diferentes pabellones, juegan todos juntos. Algo inédito en el país, y que demuestra que con trabajo profundo se pueden dar vueltas las cosas.