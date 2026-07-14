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El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: "Tenemos el mejor equipo del mundo"

El DT de la Selección de España, Luis De La Fuente, demostró toda su alegría en la clasificación a la final del Mundial 2026

14 de julio 2026 · 19:46hs
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El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: Tenemos el mejor equipo del mundo

El entrenador de la Selección de España, Luis De La Fuente, demostró toda su alegría en la clasificación a la final del Mundial 2026, al describir que dirige a “un grupo excepcional”.

el director técnico aseguró que quieren “seguir haciendo mejor las cosas”, y que intentan “conseguir” el objetivo de ser campeones del mundo nuevamente, aunque les “queda un paso más”.

El DT de España, pura confianza tras alcanzar la final

El representativo español derrotó a Francia por 2-0 en un partido en el que fue ampliamente superior y clasificó a la segunda final mundialista de su historia, luego del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Con la alegría a flor de piel, a pesar de mostrarse calmado a partir de los nervios que aún mantenía, Luis De La Fuente mostró admiración por sus dirigidos, apenas terminada la semifinal. “Es algo parecido a la felicidad y al orgullo”, comenzó a describir sus sentimientos el entrenador de 65 años, que rápidamente catalogó al grupo que conduce de “excepcional”, aunque todavía deben seguir “haciendo mejor las cosas”.

• LEER MÁS: España le dio una lección a Francia y es el primer finalista del Mundial

Luego de afirmar que tenía “mucha tensión acumulada”, en una “grandísima responsabilidad” como la que representa dirigir a España en un Mundial, el director técnico aseguró que se trataba de “un lujo sólo para elegidos” y destacó que se mantuvieron “fieles a una idea” que los llevó hasta la final.

Acerca de la previa del partido, De la Fuente calificó a la francesa como “una de las mejores selecciones del mundo”, pero sentenció también que el suyo es “el mejor equipo del mundo”.

“Estos jugadores merecen todo porque demuestran cada día su compromiso, solidaridad y talento”, continuó el entrenador, que caracterizó a la semifinal como “un espectáculo”, ya que sus jugadores “hacen fácil lo difícil”.

Por último, el director técnico comentó que se iba de la cancha “orgulloso y feliz”, que de a poco iba cayendo en lo que habían conseguido y agradecido con “las muestras de afecto, cariño y fuerza” de los simpatizantes, celebrando el “vínculo de la afición de todo un país”, para luego sentenciar: “podemos conseguir cosas muy importantes”.

España Luis de la Fuente Mundial
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