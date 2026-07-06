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España superó sobre la hora a Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial

Con gol de Mikel Merino, España le ganó en el epílogo 1-0 a Portugal, en el último Mundial de Cristiano Ronaldo, y pasó a los cuartos de final

6 de julio 2026 · 18:16hs
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España superó sobre la hora a Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial

España le ganó 1-0 a Portugal y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Final para la historia de Cristiano Ronaldo en la cita máxima. El único gol lo marcó Mikel Merino, a los 90' del segundo tiempo. El rival saldrá del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El encuentro comenzó muy entretenido, en lo que fue un primer tiempo con situaciones muy claras para ambas selecciones, aunque España fue la que más cerca estuvo. Primero con un mano a mano inmejorable que el delantero Mikel Oyarzábal tiró afuera y luego con una doble atajada del arquero portugués, primero a Lamine Yamal y después a Alex Baena.

Portugal, por su parte, tuvo una aproximación con un cabezazo de Joao Félix y una pirueta de Cristiano Ronaldo, aunque ambos intentos fueron tapados por el arquero español Unai Simón.

Ya en el segundo tiempo, ambas selecciones comenzaron a tomar recaudos ya que se sentía en el ambiente que era un partido de gol gana.

Así fue como fueron pasando los minutos y todo parecía indicar que el encuentro se iba a ir al tiempo extra. Sin embargo, a los 90 minutos España aprovechó una desatención de los portugueses en un tiro libre, Ferrán Torres le filtró un pase inmejorable a Mikel Merino, quien quedó solo en el área y definió con gran categoría para anotar el gol de la victoria.

De esta manera, España consiguió la clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez que lo había logrado fue en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con su primer y único título hasta ahora en una Copa del Mundo. Este partido también contó con una gran cuota de nostalgia debido a que fue el último de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Formaciones de España y Portugal

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bruno Fernandes, Joao Félix, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Gol en el segundo tiempo: 45m. Mikel Merino (E).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Nelson Semedo por Nuno Mendes (P), 26m. Rafael Leao por Joao Félix y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 30m. Ferrán Torres por Alex Baena (E), 38m. Francisco Conceicao por Pedro Neto y Bernardo Silva por Vitinha (P), 40m. Mikel Merino por Dani Olmo y Fabián Ruiz por Pedri (E) y 45m. Borja Iglesias por Mikel Oyarzábal (E).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

España Portugal Mundial
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