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Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron reunirse: "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo"

El mandatario argentino mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña.

13 de noviembre 2026 · 19:00hs
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Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron reunirse: Tiene en nosotros un socio

Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron reunirse: "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo"

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo del Gobierno argentino tras su reciente llegada al poder. Durante el diálogo, ambos coincidieron en la necesidad de profundizar los vínculos políticos, económicos y comerciales entre los dos países y acordaron reunirse próximamente en Buenos Aires o Asunción.

“Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay”, informó Milei a través de sus redes sociales.

“Todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”

El mandatario argentino aseguró que le deseó éxitos en su gestión y le transmitió “todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”.

Además, destacó los lazos históricos entre ambos países y la coincidencia ideológica de sus gobiernos. “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la intención de fortalecer la cooperación política, económica y comercial para generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, concluyó Milei.

Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

Alliana asumió la presidencia paraguaya el pasado 6 de noviembre, luego de la salida de Santiago Peña, quien fue destituido mediante un juicio político en medio del escándalo vinculado al Ueno Bank.

Antes de llegar al máximo cargo del Ejecutivo, Alliana se desempeñaba como vicepresidente del país vecino. Peña, por su parte, había sido uno de los principales aliados políticos de Milei en la región.

Tras la conversación, el nuevo mandatario paraguayo también se expresó en sus redes sociales y calificó el intercambio como “muy cordial y fraterno”. Además, agradeció el respaldo argentino y la predisposición del jefe de Estado para acompañar el proceso político que atraviesa Paraguay.

Alliana confirmó que ambos acordaron encontrarse próximamente, ya sea en Asunción o en Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a las dos naciones.

Milei Paraguay presidente Argentina
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